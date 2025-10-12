Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yıl Dönümü Kutlandı

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Ankara, sadece bir coğrafi merkez değil, bağımsızlık mücadelesinin karargahı, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etmiş bir şehir, çağdaşlaşmanın ve ilerlemenin simgesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Ankara'nın, başkent ilan edilmesiyle birlikte üstlendiği misyonun 102. yılını büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirten Yılmaz, "Ankara, sadece bir coğrafi merkez değil, bağımsızlık mücadelesinin karargahı, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etmiş bir şehir, çağdaşlaşmanın ve ilerlemenin simgesi olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

"Ankara demokrasi çığlığının atıldığı, sadece Anadolu'nun değil, tüm mazlum milletlerin başkentidir." ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yedi düvelin bir araya gelip yok etmek istediği bir milletin şahlanış merkezi ve mazlum milletlerin umudu olan Ankara, sadece ülkemizin idari merkezi değil, aynı zamanda eğitimden bilime, sanattan savunma sanayisine kadar birçok alanda Türkiye'nin itici gücüdür. Samsun'a ayak basmasının ardından Amasya, Sivas, Erzurum Kongrelerini yaptıktan sonra hakkında yakalama ve idam kararı çıkarılmış Mustafa Kemal'i, Dikmen sırtlarında seğmenlerin 'Kızılca gün' karşılamasıyla bağrına basan Ankara, istiklalden istikbale uzanan bir yol olarak, kurtuluş ve kuruluşun ebedi karargahıdır.

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, şehrimize emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu özel gün vesilesiyle, Ankara'nın değerlerini koruyarak daha yaşanabilir, katılımcı ve çağdaş bir başkent olma yolunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."