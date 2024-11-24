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NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'ye geliyor
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'yı ziyaret edecek. Görüşmede NATO müttefiklerinin uyguladığı savunma alanındaki ambargoların kaldırılması ve terörizmle mücadelede tam dayanışma sergilenmesi konularında Türkiye'nin beklentileri en üst düzeyde dile getirilecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edecek. Görüşmelerde Avrupa'da bozulan barış ortamının NATO'nun çok daha güçlü olmasını gerektirdiğine dikkat çekilmesi ve AB'nin AB üyesi olmayan NATO Müttefiklerine karşı dışlayıcı yaklaşımından duyulan rahatsızlığın dile getirilmesi bekleniyor. Ayrıca, Müttefikler arasında savunma tedariki üzerindeki engellerin kaldırılması ve terörizmle mücadelede tam dayanışma sergilenmesi konularında Türkiye'nin beklentileri en üst düzeyde vurgulanacak.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE ANKARA'TA GELİYOR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün Ankara'ya geliyor. Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmesi bekleniyor.

SAVUNMA ALANINDAKİ AMBARGOLARIN KALDIRILMASI İSTENECEK

Görüşmelerde 2023 Vilnius ve 2024 Washington Zirveleri'nde alınan kararlar doğrultusunda Müttefikler arasında savunma tedariki üzerindeki engellerin kaldırılması ve terörizmle mücadelede tam dayanışma sergilenmesi konularında Türkiye'nin beklentilerinin en üst düzeyde vurgulanması ve Rutte'nin bu bağlamda öncü rol üstlenmesi beklentisinin vurgulanması hedefleniyor.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'ye geliyorNATO Genel Sekreteri Mark Rutte

NATO-AB İLİŞKİLERİ

Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin ele alınacağı görüşmede ayrıca Avrupa'da bozulan barış ortamının NATO'nun çok daha güçlü olmasını gerektirdiğine dikkat çekilecek. AB'nin, AB üyesi olmayan NATO Müttefiklerine karşı dışlayıcı yaklaşımından duyulan rahatsızlığın dile getirileceği görüşmelerde, bu durumun NATO-AB ilişkilerine muhtemel yansımaları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Türkiye'nin NATO'nun caydırıcılık ve savunmasına katkıları ile NATO Zirvelerinde alınan kararlar doğrultusunda caydırıcılık ve savunmasının güçlendirilmesi gayretlerindeki son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

TUSAŞ'I ZİYARET EDECEK

Rutte'nin terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret ederek taziyelerini sunması ve TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi alması da planlanıyor.

Adaylık sürecinde 24 Nisan 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyaret eden Rutte, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Rutte Genel Sekreterlik görevini Jens Stoltenberg'den devralmasının ardından Ekim ayında Budapeşte'de yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde de Erdoğan ile görüşmüştü. 23 Ekim'de TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından Erdoğan'ı arayarak taziyelerini sunan ilk isimlerden biri olmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih Apaydın:

Asker mi lazım??

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Haber YorumlarıKamil Koç:

Düşman geliyor

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