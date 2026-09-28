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Ankara- Koyun Adası'nda karaya oturan yelkenlideki 2 kişi kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı: Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası mevkiinde batma tehlikesi geçirip karaya oturan yelkenlideki 2 kişi sahil güvenlik helikopteri ile kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı : Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası mevkiinde batma tehlikesi geçirip karaya oturan yelkenlideki 2 kişi sahil güvenlik helikopteri ile kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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