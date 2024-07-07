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Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz Yeniden Seçildi

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Ankara Kent Konseyi (AKK) 6. Olağan Genel Kurulu'nda Halil İbrahim Yılmaz yeniden başkan seçildi. Yılmaz, genel kurulda yapılan oylamada 2 bin 446 oy alarak başkanlığa seçildi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) başkanlığına Halil İbrahim Yılmaz yeniden seçildi.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen AKK 6. Olağan Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin başkanlığında divan başkanlığının oluşturulmasıyla başladı.

AKK Yürütme Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurulda, bazı illerin kent konseyi başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeler yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ankara'nın tek başına idare edilmesinin mümkün olmadığını, mutlaka paydaşlarla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yavaş, "Biz belediye olarak bu çağrıyı yaptık ve gerçekten çok büyük bir katılım oldu. 2 bin 400'ün üzerinde toplantı yapıldı, 100 bine yakın vatandaşımız komitelere katılmak suretiyle bizlere paydaş oldu. Sonuç itibarıyla Ankara Kent Konseyimiz dünya çapında 3 ödül aldı." dedi.

Ankara'yı sadece kendilerine oy verenlerle değil, kentin yüzde yüzüyle idare etmek istediklerini vurgulayan Yavaş, herkesin yönetime katılmasını beklediklerini ifade etti. Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün, ABB'nin Strateji Planı'nı gözden geçirirken bürokrat arkadaşlarımıza şunları söyledim, bugün dünyada trend olan ideal kent, ideal başkenti tek başımıza yakalamamız mümkün değil. Buna ilçe belediye başkanlarımızın paydaş olması lazım. 25 belediye başkanı ile inşallah önümüzdeki dönem birlikte hareket edeceğiz. Ortada bir problem varsa boşu boşuna birbirimizi suçlamayalım, hep birlikte bu masanın etrafına oturalım, çözümleri birlikte tartışalım. Ankara'nın daha da gelişmesini istiyorsak hep birlikte gerekeni yapmalıyız."

"120'den fazla tavsiye kararı aldık"

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yaptığı konuşmada, son 5 yılda 48 çalışma grubu, 10 meclis ve bu meclislerin altında yer alan 56 alt çalışma grubunun gerçekleştirdiği 6 binin üzerinde toplantı ve binden fazla etkinlik yapıldığını belirtti.

Yılmaz, "10 binlerce saat akan akıl ve alın teri, 100 binin üzerinde aktif yurttaş, 20 milyonun üzerinde etkileşim, 10 ulusal, 3 uluslararası ödülle katılımcı yönetimin kalbi, buradaki herkesin iyi niyeti ve büyük emeğiyle Ankara'da attı. 120'den fazla tavsiye kararı aldık. Kanunun gereği başkanımızın öncülüğünde yerine getirildi, ABB Meclisi'nde bütün tavsiye kararlarımız oy birliğiyle kabul edildi." diye konuştu.

Yılmaz, 2 bin 446 oyla yeniden başkanlığa seçildi

Genel Kurul'da, 2 bin 450 delegenin katılımıyla yapılan oylamada, Halil İbrahim Yılmaz 2 bin 446 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Mehmet Peker ise 4 oy aldı.

Delegeler arasından yapılan oylamada, AKK Onur Kurulu, İstişare Kurulu, Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu üyelikleri de belirlendi.

AKK Onur Kurulu üyeliklerine eski Ankara belediye başkanları Murat Karayalçın ve Mustafa Tuna, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Kent Bilimci Prof. Dr. Ruşen Keleş seçildi.

Kaynak: AA / Güncel

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