Ankara kedisini yaşatan merkezden 700'e yakın sahiplendirme

ANKARA'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Ankara kedisinin yaşatılması için 2017 yılında kurulan merkezde 700'e yakın kedi yetiştirilerek, sahiplendirildi.

Ankara'da Pursaklar Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında olan Ankara kedisinin yaşatılması için 2017 yılında 'Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi' kurdu. Merkezde bugüne kadar bine yakın kedi yetiştirildi. Uzun, parlak tüyleri ve farklı gözleriyle dikkat çeken tüm kediler, çiplenerek soy takibiyle kayıt altına alındı. Bugüne kadar merkezde yetiştirilen 700'e yakın Ankara kedisi sahiplendirildi.

'IRKIN KORUNMASI VE DEVAMLILIĞI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Merkezde görev yapan Veteriner Teknikeri Ayşegül Korkmaz, Ankara kedisinin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre koruma altında olan endemik bir ırk olduğunu belirterek, "Ankara Kedisi, Anadolu'ya ve özellikle Ankara'ya özgü, milli kültürümüzün bir parçası ve milli bir hazinedir. Bu nedenle Pursaklar Belediyesi olarak bu ırkın korunması ve devamlılığı için çalışıyoruz. Merkezimiz aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı bir üretim çiftliğidir" dedi.

'YALNIZCA YILDA BİR KEZ DOĞUM YAPMALARINA İZİN VERİYORUZ'

Korkmaz, merkezde günlük bakım sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, her sabah kafeslere girilerek mama ve sularının yenilendiğini, tuvalet, yemek ve dinlenme alanlarının ayrı ayrı temizlendiğini söyledi. Kedilerin davranışlarının düzenli olarak gözlemlendiğini aktaran Korkmaz, "Yanımıza gelmeyen, köşede yatan kedileri takibe alıyoruz. Bu durum 1-2 gün devam ederse klinik kontrol sürecine geçiyoruz. Yemesi, içmesi ve dışkılamasının kontrolünü yaparız. Davranış, bizim için önemli bir sağlık göstergesi. Kedilerin her yıl düzenli olarak aşıları yapılıyor. Gebelikler mart ayı itibariyle planlı şekilde başlatılıyor. Kedi doğumlarımız steril ve dışarıya kapalı bir alanda gerçekleşiyor. Dişi kedilerimizin yılda yalnızca bir kez doğum yapmasına izin veriyoruz" diye konuştu.

'KEDİLERİN SOY KÜTÜKLERİ VAR'

Korkmaz, sahiplendirme süreçlerine ilişkin de "Ankara kedisi sahiplenmek isteyen vatandaşlardan iletişim bilgisi alıyoruz, yavru teslimlerimiz yavrulamaya göre belirli dönemlerde yapılıyor. Yavrularımızı teslim öncesi merkez bünyemizde çip ve pasaport işlemlerini gerçekleştirerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın online sistemine kaydediyoruz. Böylece hangi kedinin kime gittiğini takip edebiliyoruz. 2017 yılından bu yana tüm anne ve baba kedilerimiz çiplidir. Kedilerimiz tek eşli olarak üretiliyor. İnsanlardaki gibi soy kütükleri var. Bu sayede hem doğum oranlarını hem de genetik sürekliliği takip ediyoruz. 2017'den bu yana toplamda 600-700 Ankara kedisi sahiplendirildi" diye konuştu.

'KEDİLER KUCAKTA SEVİLMELİ'

Ankara kedilerinin karakter özelliklerine de değinen Korkmaz, bu ırkın hareketli ve avcı yapısını koruduğunu belirterek, yavruluk döneminde doğru temasın önemine dikkat çekti. Korkmaz, "Genel olarak hareketli oyuncu kediler. Sahibine de çok bağımlılar. Bizim istediğimiz bebeklik döneminde daha çok kucakta sevilmesi, fazla harekete alıştırılmaması. Yani zaten var olan bir hareketliliği daha çok tetiklerseniz düz duvara tırmanan bir kediniz olabilir ileride. ya da el ve ayakla asla oynatmamalarını istiyoruz. Yanlış oyunlar ileride davranış sorunlarına yol açabilir" dedi.

Merkezde halen 50 yetişkin Ankara kedisi bulunduğunu belirten Korkmaz, bunlardan sadece 3'ünün erkek olduğunu söyledi. Korkmaz, erkek kedilerin baskın karakterleri nedeniyle ayrı alanlarda tutularak, aşılama sürecinin ardından mart ayı itibarıyla eşleştirme çalışmalarına başlanacağını ifade etti.