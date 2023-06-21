Ankara İtfaiyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşları uyardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşları olası yangınlar ve boğulma riskine karşı uyardı. İtfaiye ekipleri, 46 istasyon, 320 personel ve 264 araç ile kesintisiz mesai yapacak. Piknik ve mesire alanlarında mangal yakacak vatandaşlar da yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Dairesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşları olası yangınlar başta olmak üzere göl ve göletlerde boğulma riskine karşı uyardı. 46 itfaiye istasyonu, 320 personel ve 264 araç ile kesintisiz mesai yapacaklarını ve ek tedbirler aldıklarını belirten ABB İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Ankara dışına çıkacak vatandaşlardan ev ve iş yerlerindeki elektrik şalterleri ile su ve doğal gaz vanalarını kapatmalarını istedi.

Ankara İtfaiyesi, Kurban Bayramı'nda özellikle piknik ve mesire alanlarında mangal yakacak vatandaşları olası yangın risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 9 günlük tatilde mesire alanlarında mangal yakacak olan vatandaşların yangın riskine dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunan Ankara İtfaiyesi, 46 istasyon, 320 personel ve 264 araç ile kesintisiz mesai yapacak.

PİKNİK ATEŞLERİ KONUSUNDA HASSAS OLUNMALI

Rekreasyon ve piknik alanlarında yakılan mangal ve ateşin iyice söndürülmemesinin yangınlara sebebiyet verdiğine dikkat çeken ABB İtfaiye Daire Başkanı Salik Kurumlu, tüm vatandaşları gerekli önlemleri alarak duyarlı olmaları konusunda uyardı. Dikkatsizliğin yangınlara neden olduğunu belirten Kurumlu, göl ve göletlerde yüzmenin yasak olduğunu da hatırlattı.

Geçen sene meydana gelen yangınlara dikkat çeken Kurumlu, "Geçen yıl çok büyük yangınlar yaşadık. Özellikle mesire alanlarını kullanan vatandaşlarımızın yangın riskine karşı piknik ateşleri konusundaki hassasiyetleri bizim için oldukça önemli" dedi.

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ VANALARINI KAPATMAYI UNUTMAYIN

Şehir dışına çıkacak Başkentlilere de çağrıda bulunan Salih Kurumlu, şunları kaydetti:

"Önümüzde 9 günlük Kurban Bayramı tatilimiz var. Bu tatilde Ankara İtfaiyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızdan da beklentilerimiz var. Özellikle Ankara'yı terk eden vatandaşlarımızın mutlaka elektrik, su ve doğal gaz vanalarını kapatmaları önem arz ediyor. Bu vesile ile vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."