Üye Girişi
Haberler

Trajedinin sonu mutlu bitti: İtfaiye eri, deprem enkazından kurtardığı kadınla evlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depreminde Müjde Apartmanı enkazından kurtardığı Sinem Kaynak ile dünya evine girdi.

Ankara İtfaiyesi personeli Cebrail Sarsılmaz ve 6 Şubat Depremi'nde enkaz altından kurtardığı Sinem Kaynak hayatlarını birleştirdi. Bir trajedinin ardından gelen bu mutlu birliktelik, gören ve duyanların yüzlerini gülümsetti.

DAİRE BAŞKANI VE KURTARMA MÜDÜRÜ ŞAHİTLERİ OLDU

Âşık Veysel Nikâh Salonu'nda gerçekleşen bu özel törene İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri ve Arama Kurtarma Şube Müdürü Hüseyin Turan da şahitlik etti.

Trajedinin sonu mutlu bitti: İtfaiye eri, deprem enkazından kurtardığı kadınla evlendi

"TRAJİK OLAYDAN MUTLU SONA KAVUŞTUK"

Trajik bir olaydan mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen itfaiye eri Sarsılmaz, "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım. Kahramanmaraş'ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık. Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk." ifadesini kullandı.

Trajedinin sonu mutlu bitti: İtfaiye eri, deprem enkazından kurtardığı kadınla evlendi

"ENKAZDAN ÇIKARILAN ŞANSLI KİŞİLERDİK, HAYAT BİZİ BİRLEŞTİRDİ"

Sinem Kaynak, duygularını, "Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik. Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz." sözleriyle anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İtfaiye Cebrail Ankara Deprem Dünya Yaşam Güncel Haberler

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

Bakmadan Geçme

Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor? TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti? En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? Temmuz'da araştırma görevlisi ne kadar maaş alacak? 3 Temmuz 2011'de ne oldu? Fenerbahçe şikeden ceza aldı mı? Fenerbahçe 2011'de şampiyonlar ligine neden gidemedi? Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanımı zararlı mı? Airfryer kullanmak sağlıklı mı? BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ! Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlı ücreti kaç TL? Avukat maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre avukat maaşı ne kadar olacak? MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaş zammı nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi nedir? TEFE-TÜFE nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi formülü ne? 2024 MEMUR MAAŞLARI| Doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu? 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz kira artış oranı yüzde kaç? Memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 memur emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu? Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?
Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
500

Yorumlar (2)

bagıran adam:

Nasip göçük altındaymis.. Allah mutlu etsin :)

0
0
yanıtYanıtla
Murat Celik:

Allah mutlu bahtiyar etsin inşallah

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title