Trajedinin sonu mutlu bitti: İtfaiye eri, deprem enkazından kurtardığı kadınla evlendi

Ankara İtfaiyesi personeli Cebrail Sarsılmaz ve 6 Şubat Depremi'nde enkaz altından kurtardığı Sinem Kaynak hayatlarını birleştirdi. Bir trajedinin ardından gelen bu mutlu birliktelik, gören ve duyanların yüzlerini gülümsetti.

DAİRE BAŞKANI VE KURTARMA MÜDÜRÜ ŞAHİTLERİ OLDU

Âşık Veysel Nikâh Salonu'nda gerçekleşen bu özel törene İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri ve Arama Kurtarma Şube Müdürü Hüseyin Turan da şahitlik etti.

"TRAJİK OLAYDAN MUTLU SONA KAVUŞTUK"

Trajik bir olaydan mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen itfaiye eri Sarsılmaz, "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım. Kahramanmaraş'ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık. Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk." ifadesini kullandı.

"ENKAZDAN ÇIKARILAN ŞANSLI KİŞİLERDİK, HAYAT BİZİ BİRLEŞTİRDİ"

Sinem Kaynak, duygularını, "Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik. Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz." sözleriyle anlattı.