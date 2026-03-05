Ankara'nın Turizm Potansiyeli, Itb Berlin'de Tanıtıldı.

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), dünyanın en büyük ve en prestijli turizm fuarları arasında gösterilen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda açtığı stantta Başkent'in turizm potansiyelini tanıttı. Ankara'nın 2026 yılı "Türk Dünyası Turizm Başkenti" olarak seçildiğini hatırlatan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Başkentimizi küresel turizm haritasında güçlü bir marka şehir haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası, bu yıl 3-5 Mart 2026 tarihleri arasında Almanya'nın Başkenti Berlin'de, "60 yıllık mirasın ardındaki hikayeleri keşfedin" temasıyla kapılarını açan ve küresel seyahat ve turizm endüstrisinin en önemli buluşma noktalarından olan ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'na stant açarak katıldı.

ATO Başkanı Baran ile aralarında ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, ATO Şehir Tanıtımı ve Kalkınması Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Birol Akman ve ATO Turizm Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Muhammet Sarıtaş'ın da yer aldığı ATO heyeti, fuar süresince Başkent'in tarihi, kültürel ve sağlık turizmi potansiyelini tanıtım çalışmalarına bizzat yerinde katılarak, küresel turizm sektörü aktörlerine Ankara'yı anlattı.

ATO standına yoğun ilgi

Ankara'nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan iki önemli değeri Gordion ve Arslanhane Camii ile Ankara'nın turizm potansiyelinin ve "Health Ankara" markası adı altında ise sağlık turizmi potansiyelinin tanıtıldığı, 54 metrekarelik ATO Standı'na fuarda yoğun ilgi gösterildi.

Uluslararası tur operatörlerinden, sağlık turizmi temsilcilerine, turizm yatırımcılarına kadar sektör bileşenlerinin B2B görüşmelerine de ev sahipliği yapan ATO'nun standını, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rolf A. Königs ile TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

ATO standını ayrıca Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve beraberlerindeki heyet de ziyaret etti.

Ankara'nın kültürel zenginliği kum sanatıyla anlatıldı

Ankara'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel birikim ise ATO'nun standında, sanatçı Veysel Çelikdemir'nin kum sanatı performansıyla sanatın dili aracılığıyla ziyaretçilere aktarıldı.

Baran ile ATO heyeti, fuar kapsamında aralarında İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) da yer aldığı çok sayıda kurum, kuruluş ve ülke standını ziyaret ederek, temsilcileriyle bir araya geldi. ATO heyetinin görüşmelerinde turizm sektöründeki güncel gelişmeler ile rekabet gücü ve tanıtım stratejileri konuları ele alınarak, karşılıklı iş birliği imkanları değerlendirildi.

Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'a ziyaret

Baran ve beraberindeki heyet, Berlin temasları kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı da ziyaret etti. Ziyarette, Ankara'nın turizm potansiyelinin uluslararası alanda daha etkin tanıtılması, iki ülke arasındaki ticari ve turizm ilişkilerinin geliştirilmesi, sağlık turizmi, kültür turizmi ve kongre turizmi alanlarında iş birliği imkanları konuları görüşüldü.

ITB Berlin Fuarı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Baran, fuarın dünya turizm sektörü açısından stratejik bir platform olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ankara Ticaret Odası olarak, dünya turizm sektörünün kalbinin attığı bu önemli platformda yer alarak, Başkentimizin turizm potansiyelini uluslararası vitrine taşıyoruz. Sağlık turizmi başta olmak üzere kongre, fuar, kültür ve termal turizm alanlarında sahip olduğumuz güçlü altyapıyı ve birikimi uluslararası sektör temsilcileriyle paylaşıyoruz. Ankara, tarihi mirası, kültürel zenginliği, sağlık turizmi kapasitesi ve ulaşım imkanlarıyla turizmde çok önemli bir potansiyele sahip. Başkentimizi küresel turizm haritasında çok daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA