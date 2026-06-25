Soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki bebek, hastanede öldü

ESKİŞEHİR'de soluk borusuna mama kaçan erkek bebek S.K.G. (2,5), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde ailesinin mama verdiği S.K.G.'nin bir anda nefesi kesildi. Fenalaşan bebeği ailesi kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen erkek bebek hayatını kaybetti. Mamanın soluk borusuna kaçtığı belirlenen bebeğin ölüyle ilgili soruşturma başlatılırken, ailenin evinde de polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı