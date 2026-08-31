Selvi için TBMM'de tören, Gölbaşı'nda toprağa verildi

Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili Selvi için TBMM'de tören düzenlendi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi'nin cenazesi TBMM'deki törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Buradaki törene Selvi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir katıldı. Özel, Selvi'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Selvi'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı