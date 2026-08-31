Norveç'te taht el değiştirdi! Epstein'in evinden saraya geçti

Norveç'in yeni kraliçesi Mette-Marit, ülkedeki taht değişiminin ardından yeniden dikkatleri üzerine çekti. Mette-Marit'in geçmişte Jeffrey Epstein ile bağlantısının ortaya çıkmış olması, yeni dönemin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

METTE-MARİT ARTIK NORVEÇ'İN YENİ KRALİÇESİ

Kral 5. Harald'ın 28 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından Norveç Kraliyetinde yeni dönem başladı. Harald'ın 53 yaşındaki oğlu "Kral 8. Haakon" ünvanıyla tahta geçerken, Veliaht Prenses Mette-Marit de Norveç'in yeni kraliçesi oldu. Taht değişiminin ardından gözlerin çevrildiği Mette-Marit'in geçmişte adının karıştığı Jeffrey Epstein bağlantısı da yeniden öne çıktı.

EPSTEIN İLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Mette-Marit'in adı daha önce Jeffrey Epstein ile bağlantısının ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Epstein, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunmuştu. Mette-Marit'in Epstein ile bağlantısının ortaya çıkması ve evinde günlerce kaldığı belirlenmesi Norveç'te uzun süre gündem olmuştu.

"KRAL 8. HAAKON" ÜNVANIYLA TAHTA GEÇTİ

Kral Harald'ın ölümünün ardından 53 yaşındaki oğlu "Kral 8. Haakon" ünvanıyla Norveç tahtına geçti. Norveç'in yeni kralı Haakon, babasının mirasına sahip çıkacağını ve ülkesine en iyi şekilde hizmet edeceğini ifade etti. Böylece Kral 5. Harald'ın 35 yıl süren hükümdarlığının ardından Norveç Kraliyetinde yeni dönem başlamış oldu.

KRAL HARALD'A 9 EYLÜL'DE SON VEDA

Norveç Kraliyetinden yapılan açıklamada, 89 yaşında hayatını kaybeden Kral 5. Harald'ın cenaze programının ayrıntıları da duyuruldu. Harald için 9 Eylül Çarşamba günü yerel saatle 13.00'te Oslo Katedrali'nde cenaze töreni gerçekleştirilecek. Çok sayıda yetkilinin katılması beklenen tören nedeniyle Oslo'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Kralın naaşının ise yarından itibaren Kraliyet Sarayı'nda ziyaret edilebileceği aktarıldı.

KRALİYET MOZOLESİ'NE DEFNEDİLECEK

Cenaze töreninin ardından Kral 5. Harald'ın naaşı Akershus Kalesi'ndeki Kraliyet Mozolesi'ne götürülerek defnedilecek. Kral 5. Olav'ın oğlu olan Harald, 21 Şubat 1937'de dünyaya geldi. Babasının 1991'de hayatını kaybetmesinin ardından kral ünvanını alan Harald, 35 yıl Norveç tahtında kaldı. Ülkede Harald'ın ölümünün ardından başlayan ulusal yas devam ederken, kiliselerde de kral için anma ayinleri düzenlendi.

Kaynak: AA