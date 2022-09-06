Ankara haberleri... Çubuk'ta sünnet şöleni yapıldı

Ankara'nın Çubuk Belediyesi tarafından 86 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Çubuk Belediyesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen şölene, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Belediye Başkan Yardımcıları Lokman Kılıç ve Harun Olmuş, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimi Nevzat Kılıç, siyasi parti temsilcileri, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şölende, dua edildi.

Belediye Başkanı Demirbaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl ilk defa düzenledikleri şölende çocukların ve ailelerinin mutluluğunun kendilerini de çok mutlu ettiğini belirterek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Önümüzdeki yıllarda da bu programı devam ettireceklerini anlatan Demirbaş, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızın mürüvvetini, onların büyüdüklerini, sünnet ve askere gittiklerini görmek hepimizin birer hayali ve umududur. Salgın nedeniyle uzun süredir ertelenen sünnet etkinliğini düzenleyerek sizlerin bu önemli gününe ortak olmak istedik. 'Bir çocuk gülerse dünya güler, bir çocuk gülerse dünya güzel.' diyerek İl Sağlık Müdürlüğü ve Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi iş birliğinde bu programı organize ettik. Şölenimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Başhekim Kılıç ise bu hayırlı etkinliğe kendilerini de ortak ettiği için Demirbaş'a teşekkür ederek, "Bu işin ne kadar kıymetli bir hizmet olduğunu hem hastanede hem de burada gördük. İnşallah bu etkinliği ilerleyen yıllarda da devam ettiririz." ifadelerini kullandı.

Yerel sanatçı Ahmet Yılmaz'ın konser verdiği şölende, çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.?