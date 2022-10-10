Ankara haberleri | Ankara'da, Kentsel Dönüşüm Mağduru Cahit Akçam: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundum

Ankara haberleri... Ankara Çiğdem Mahallesi’ndeki Çiğdemkent sitesi sakinleri, 7 yıldır kentsel dönüşüm nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Çiğdemkent sakini Cahit Akçam, Bekaş isimli yüklenici firmanın evleri taahhüt ettiği sürede teslim etmediğini belirtti, sözleşmenin feshedilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurduklarını söyledi. Akçam, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çiğdemkent sitesini temsil eden komisyonun başvurularını iki kez olumsuz yanıtladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri hakkında görevi ihmal ettikleri gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulundum” dedi. Bekaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karahasanoğlu ise, iddiaları reddederek “Bekaş Başkent Ankara şantiyemiz için 2019 başlarında ruhsatımızı aldık. 7 sene denen şantiyede resmi olarak ruhsatın bizde olduğu süre yaklaşık 26 aydır. 26 ayda bunca badireye rağmen biz şirket olarak o şantiyeye 70 milyon TL para harcadık” açıklamasını yaptı.

MERVE GÜVEN

Ankara Çiğdem Mahallesi'ndeki Çiğdemkent sitesi sakinleri, 7 yıldır kentsel dönüşüm nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Çiğdemkent sakini Cahit Akçam, Bekaş isimli yüklenici firmanın evleri taahhüt ettiği sürede teslim etmediğini belirtti, sözleşmenin feshedilmesi için Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurduklarını söyledi. Akçam, " Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çiğdemkent sitesini temsil eden komisyonun başvurularını iki kez olumsuz yanıtladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri hakkında görevi ihmal ettikleri gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulundum" dedi. Bekaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karahasanoğlu ise, iddiaları reddederek "Bekaş Başkent Ankara şantiyemiz için 2019 başlarında ruhsatımızı aldık. 7 sene denen şantiyede resmi olarak ruhsatın bizde olduğu süre yaklaşık 26 aydır. 26 ayda bunca badireye rağmen biz şirket olarak o şantiyeye 70 milyon TL para harcadık" açıklamasını yaptı.

Ankara'da 2015 yılında kentsel dönüşüme giren Çiğdem Mahallesi'ndeki Çiğdemkent sitesi sakini Cahit Akçam, Bekaş isimli yüklenici firmanın evlerini 7 yıldır teslim etmediğini bu nedenle mağdur olduklarını ileri sürdü. Akçam, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sözleşmenin feshi için başvurduklarını ama olumsuz yanıt aldıklarını ifade etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Akçam, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na şunları anlattı:

"BEKAŞ, DAİRELERİ BELİRLENEN SÜREDE TESLİM ETMEDİ"

"Bütün site Bayındırlık Bakanlığı tarafından verilen oturulamaz raporu gereği kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Bütün kat maliklerinin kendilerini temsil etmek üzere seçtikleri bir komisyon Kayseri kökenli Bekaş Limited Şirketi (Ltd. Şti) ile 2 yıl içinde inşaatların bitirilerek dairelerin teslim edilmesi yönünde bir anlaşma yapmıştı. Ancak aradan geçen süreye rağmen Bekaş şirketi bu hizmeti yerine getiremedi. Sözleşmenin akdinin gereklerini yapamadı. Bu nedenle de komisyon üyeleri, malikleri temsil sıfatıyla sözleşmenin feshedilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaat etti. Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bu müracaatı olumlu bir yanıtla karşılamadı. ve herhangi bir haklı gerekçe göstermeksizin bu talebi reddetti.

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çiğdemkent sitesini temsil eden komisyonun başvurularını iki kez olumsuz yanıtladı. Bu yanıtların kendisi haklılık içermiyor. Bu nedenle ben bir malik ve Çiğdemkent sakini olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerini görevi ihmal ettikleri ve bu nedenle bir soruşturma açılması gerektiği gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulundum ve yetkililerin haklarında kovuşturulma açılmasını talep ettim.

"BEKAŞ ŞİRKETİ, RUHSAT ALDIĞI 2017 YILINDAN BU YANA SON 5 YILDA TOPU TOPU BU KADAR ALANIN İHTİYACINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Çünkü Bekaş şirketi ile yapılan sözleşmeye bağlı olarak 2020 yılı sonuna kadar daireleri teslim etmesi gerekirken bunu yapmamıştır ve bu inşaatları bitirebileceğine dair somut bir gelişme de kaydetmemiştir. Şu anda yapılması gereken 4 blokun sadece 2 bloku o da kaba inşaat yönünden bitirilmiş. 3. Blok bitirilmeye çalışılan durumda 4. Blokta sadece su basmanı söz konusu. Yani Bekaş Ltd. Şti ruhsat aldığı 2017 yılından bu yana son 5 yılda topu topu bu kadar alanın ihtiyacını gerçekleştirmiştir. Bu durum nedeniyle ortaya ciddi bir mağduriyet çıktığı çok açıktır. Dolaysıyla kamunun 6306 sayılı yasanın kendilerine tanıdığı yetkiye dayanarak Bekaş Ltd. Şti sözleşmesini feshedip vatandaşların mağduriyetlerini gidermek üzere gerekli tedbirleri alarak inşaatların bitmesini temin etmek gibi bir yükümlülüğü vardır.

Ne yazık ki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü zamanında ve haklı gerekçelerle yapılan sözleşme fesih başvurusuna rağmen bir şekilde Bekaş Ltd. Şti sözleşmesini feshetmemiş ve mağduriyetimizin sürmesine yol açmıştır."

BEKAŞ: "ŞU AN ŞANTİYEDE 140 MİLYON TL CİVARINDA MALİYET VAR VE BİZİM MÜŞTERİLERDEN TOPLAYACAĞIMIZ ALACAK 40 MİLYON TL CİVARINDA"

ANKA Haber Ajansı, iddiaları sormak için BEKAŞ Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karahasanoğlu ile iletişime geçti. Karahasanoğlu, ilgili iddiaları yalanlayarak asıl mağdurların kendileri olduğunu iddia etti. Karahasanoğlu, konuyla ilgili dün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bekaş Başkent Ankara şantiyemiz için 2019 başlarında ruhsatımızı aldık bloklarımız 15 katlıydı. 8 ay sonra 15 kat ruhsatımız iptal edildi, nedeni; Çankaya Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dava açıp metrekareye fazla insan düşmesine itirazıdır. Dikkatinizi çekmek isterim biz buna müdahil dahi değiliz ve kimse bizi muhatap almıyor, dava bize de açılmıyor. Biz şantiyemize durdurma gelince öğrendik. Vazgeçmedik, sabrettik. Yargı 2021 başlarında 12 kata karar verdi. 53 dairemiz iptal edildi. Şu an şantiyede 140 milyon TL civarında maliyet var ve bizim müşterilerden toplayacağımız alacak 40 milyon TL civarında. Buna rağmen itibarımız için cebimizden harcayıp burayı teslim edeceğiz. Hem bizim hem kat maliklerinin hem de müşterilerimizin mağduriyeti için elimizden gelenin fazlasını yaptık ve yapmaktayız.

"7 SENE DENEN ŞANTİYEDE RESMİ OLARAK RUHSATIN BİZDE OLDUĞU SÜRE YAKLAŞIK 26 AYDIR"

7 sene denen şantiyede resmi olarak ruhsatın bizde olduğu süre yaklaşık 26 aydır. 26 ayda bunca badireye rağmen biz şirket olarak o şantiyeye 70 milyon TL para harcadık. 80 tapu hak etmişken 14 adet tapu aldık yine dava yoluna gitmedik. Bilirkişi raporları ile belgelidir. Aynı zamanda 2017 yılında kat maliklerini temsil eden 6 kişilik sözüm ona komisyona 15 milyon TL'lik şirketimiz tarafından teminat mektubu verilmiştir. Bunun dahi yarısı hak edilmiş ama halen alınamamıştır. Şantiyemiz yapılmıyor vs gibi bahanelerde bulunup kendi bloklarında kendi istedikleri projeyi çizdirmiş olmamıza rağmen gidip projeye imza atmamışlardır. İl Müdürlüğü bizzat çağrıda bulunmuştur. Lakin gitmemişlerdir. Sonra da blogumuz yapılmadı demektedirler."

Ayrıca Karahasanoğlu, 20 Ağustos'tan itibaren Çiğdemkent'teki çalışmalara dair görüntüleri de paylaşarak, "20 Ağustos'tan bu yana yapılan imalatlar hem müşterilerimiz hem de kat maliklerine 10 gün ara ile gönderim yapılmaktadır" dedi.