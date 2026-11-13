Ankara Film Festivali, Demet Akbağ'a Aziz Nesin Emek Ödülü verilerek açıldı

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Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, açılış ve onur ödülleri töreniyle başladı.

Kocatepe Kültür Merkezi'ndeki törenin sunuculuğunu Nefise Karatay üstlendi.

Festival kapsamında bu yıl "Aziz Nesin Emek Ödülü" oyuncu Demet Akbağ'a, "Sanat Çınarı Ödülü" müzisyen Bülent Ortaçgil'e, "Kitle İletişim Ödülü" sinema yazarı Atilla Dorsay'a, "Vakıf Özel Ödülü" ise oyuncular Bige Önal ve Boran Kuzum'a verildi.

Törende konuşan Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Direktörü İrfan Demirkol, festival için yoğun bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirterek, dünya ve Türk sinemasından özenle seçilen yapımları sinemaseverlerle buluşturacaklarını söyledi.

Festivalde yarışacak filmlerin akademisyenler, sinema yazarları ve sektör temsilcilerinden oluşan ön jüriler tarafından belirlendiğini bildiren Demirkol, "Biz bağımsız bir festivaliz. Türkiye'de tek bağımsız film festivali olduğumuz söyleniyor, gerçekten de öyleyiz." diye konuştu.

Demirkol, festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan kurumlara, jüri üyelerine ve festival ekibine teşekkür etti.

"Böyle bir festivale koşa koşa geldim"

"Kitle İletişim Ödülü"ne layık görülen sinema yazarı ve eleştirmeni Atilla Dorsay da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Film Festivali'nden ödül almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Meslek hayatı boyunca çok sayıda ödül aldığını belirten Dorsay, Ankara'nın, tarihi ve kültürel kimliğiyle kendisi için özel bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Anadolu'nun pek çok kentini gezdiğini anlatan Dorsay, "Ankara bambaşka. Böyle bir festivale koşa koşa geldim." dedi.

Türk sinemasının son dönemdeki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dorsay, "Genel anlamda sinema biraz seyirci kaybetti gibi geliyor bana. Eskisi kadar parlak değil yani Türk sinemasının bundan daha parlak günleri oldu." ifadelerini kullandı.

Sinemacıların bu durum karşısında umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini vurgulayan Dorsay, daha iyi senaryolar yazılması, nitelikli yönetmen ve oyuncularla çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Türk sinemasının uluslararası alandaki başarılarına da değinen Dorsay, "Bizim Oscarlarda da adımız geçti. Başka festivallerde de adımız geçti. Bundan sonra da geçecek eminim." diye konuştu.

Sinemanın diğer sanat dallarını bir araya getiren önemli bir sanat olduğunu vurgulayan Dorsay, "Sinemayı sevin. Sinema 7. sanat. 6 sanat vardı, sinema geldi, hepsini birleştirdi. Sinemaya daha çok önem verin. Bağrınıza basın." çağrısında bulundu.

"Sanat Çınarı Ödülü"ne layık görülen müzisyen Bülent Ortaçgil ise Türkiye'yi çok sevdiğini, yaklaşık 50 yıl önce yazdığı bir şarkının bugün de kendisine yaşamını sürdürme imkanı sunduğunu söyledi.

Kendi şarkılarıyla yaşamını sürdürmekten mutluluk duyduğunu anlatan Ortaçgil, "Hayatımda olan, beni ben yapan bütün insanlara, bütün mekanlara ve olaylara teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

"Bu ödül bana çok iyi geldi"

"Aziz Nesin Emek Ödülü"nü alan oyuncu Demet Akbağ, çocukluk yıllarından bu yana sahnede olmanın hayalini kurduğunu belirtti.

Bu hayalin kendisini bugün bulunduğu noktaya taşımasından duyduğu mutluluğu dile getiren Akbağ, "Epey bir zamandır yeni bir sinema filmiyle karşınızda olmamama rağmen bu ödül bana çok iyi geldi." dedi.

Akbağ, oyunculuk kariyeri boyunca yollarının kesiştiği ustalarına, hocalarına, rol arkadaşlarına, yönetmenlere, senaristlere, yapımcılara, set ve sahne emekçilerine teşekkür etti.

Kendisini yıllardır sevgiyle karşılayan seyircilere de teşekkür eden Akbağ, ödülünü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Vakıf Özel Ödülü"ne layık görülen oyuncu Bige Önal ise Ankara Film Festivali'nden ödül almanın kendisi için büyük mutluluk ve onur olduğunu söyledi.

Emek verdiği ve çok sevdiği sinema alanında ödüle layık görülmenin kendisini duygulandırdığını belirten Önal, bağımsız sinemada çalışmaya devam etmek istediğini dile getirdi.

Türk sinemasının geleceğinden umutlu olduğunu kaydeden Önal, "Çok güzel işler çıkıyor her sene. Çok iyi yönetmenlerimiz, çok iyi senaristlerimiz, çok iyi ekiplerimiz var, çok iyi oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.

Önal, törende yaptığı konuşmada, ödülünü sinema sektöründe kamera arkasında çalışan set emekçilerine ithaf ettiğini belirtti.

Festivalde "Vakıf Özel Ödülü"ne layık görülen diğer oyuncu Boran Kuzum ise sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı.

Gönderdiği video mesajla katılımcılara seslenen Kuzum, törende bulunmayı çok istediğini söyleyerek, bir Ankaralı olarak Ankara Film Festivali'nden ödül almanın kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade etti.

Açılış ve onur ödülleri töreni, sanatçı Zuhal Olcay'ın seslendirdiği şarkılarla sona erdi.

37. Ankara Film Festivali, 20 Kasım'a kadar film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA