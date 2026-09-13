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Ankara Emniyet Müdürlüğünden okul çevrelerinde yapılacak denetimlere ilişkin açıklama:

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- "14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla ilimiz genelinde 150 noktada, 191 ekip ve 590 personelimizle gerçekleştireceğimiz denetim ve uygulamalara, helikopter ve dron ile havadan destek sağlayacağız"

Ankara Emniyet Müdürlüğü, eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla kent genelinde 150 noktada, 191 ekip ve 590 personelle gerçekleştirecek denetim ve uygulamalara, helikopter ve dron ile havadan destek sağlanacağını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında da çocukların ve öğretmenlerin huzur içerisinde eğitimlerine devam edebilmeleri, güven içerisinde ailelerine kavuşabilmeleri için tüm birimlerin sahada olacağı belirtildi.

"Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamaları" başta olmak üzere, çocukları her türlü risk ve tehditten korumaya yönelik çalışmaların her alanda kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde 49 sabit okul polisi, 968 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 43 trafik ve 292 asayiş ekibi ile yıl boyunca okul ve çevrelerinde görev yapacağız. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla ilimiz genelinde 150 noktada, 191 ekip ve 590 personelimizle gerçekleştireceğimiz denetim ve uygulamalara, helikopter ve dron ile havadan destek sağlayacağız."

Kaynak: AA
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