Sivasspor Başkanı esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Sivasspor, sahasında Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''RESMEN MAÇI KATLEDİYOR''

Maçın hakemi Fatih Tokail ve VAR hakemlerine tepki gösteren Özçoban, Sivasspor’un hakkını yedirmeyeceklerini ifade ederek, "Ben Sivasspor kulübünde 15 aydır başkanlık yapıyorum. İlk defa böyle bir maçtan sonra konuşma gereği hissettim. Geçen sene olmayan penaltıyı veren hakemi atıyorlar bizim maçımıza, resmen maçı katlediyor. VAR'daki hakem ne izliyor. Maç mı izliyor? Film mi izliyor? Bunun bir açıklamasının yapılması lazım bize. Adam bariz bir şekilde eliyle topu alıyor. Yediğimiz golde faul var. Manaj’ın golünde bir şey olmamasına rağmen oyunu durduruyor.'' dedi