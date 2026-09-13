Amedspor, RAMS Başakşehir'i 5 golle sahadan sildi

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Amedspor, kendi sahasında RAMS Başakşehir’i ağırladı. Taraftarının büyük desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, etkili oyunuyla sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

AMEDSPOR'DAN NET GALİBİYET

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Emin Bayram (K.K), 52, 56 ve 75. dakikada golcü oyuncu Gift Orban ve 84. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

DİYARBAKIR EKİBİ 10 PUANA YÜKSELDİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Amedspor, sahadan 4-0’lık üstünlükle ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı. Diyarbakır ekibi, puanını 10'a yükseltti. RAMS Başakşehir ise 4 puanda kaldı.