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Ankara Emniyet Müdürlüğü 3 bin 217 öğretmene şiddeti önleme eğitimi vermeyi planlıyor

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Ankara Emniyet Müdürlüğü 3 bin 217 öğretmene şiddeti önleme eğitimi vermeyi planlıyor
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Ankara Emniyet Müdürlüğünce rehber öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi konulu konferans Sincan'daki Erkan Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlendi. Konferanslarda Çocuk, Narkotik ve Siber şubelerce sunum yapılacak; 3 bin 217 öğretmene ulaşılması planlanıyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce rehber öğretmenlere şiddetin önlenmesine yönelik eğitim konferansı gerçekleştirildi.

Sincan Erkan Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen konferansta, okullarda alınan güvenlik tedbirleri ve öğrencilerin korunmasına yönelik bilgilendirmede bulunuldu.

Çocuk Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen konferansta, "Şiddette Aşırıcılık Faaliyetleri ve Farkındalık", "Siber Ortamda Aşırıcılık ve Siber Farkındalık", "Narkotik Suçlar Konusunda Genel Bilgilendirme ve Farkındalık" konulu sunumlar yapıldı.

Hafta boyunca sürecek konferanslarda, çocuk ve gençlerin şiddet eylemlerinden, dijital ortamlardaki zararlı yönlendirmelerden ve çevrimiçi propagandalardan korunmasına yönelik eğitim verilecek.

Eğitimler kapsamında 3 bin 217 öğretmene ulaşılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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