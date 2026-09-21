Ankara- Diyarbakır’da yasa dışı kenevir ekimi operasyonu: 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi

Ankara- Diyarbakır’da yasa dışı kenevir ekimi operasyonu: 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır’da yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi.
İçişleri Bakanlığı : Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı