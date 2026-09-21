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Ankara- Diyarbakır’da yasa dışı kenevir ekimi operasyonu: 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi

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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır’da yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi.

İçişleri Bakanlığı : Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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