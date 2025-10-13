Ankara'dan gelip Sivas'ta 2 kardeşi öldüren sanığa indirimsiz 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

SİVAS'ta, evlerinde Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşleri öldüren Hüseyin Sönmez (35), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında indirim uygulamazken, tüm cezaları üst sınırdan verdi. Şimşek kardeşlerin annesi Ayşegül Şimşek, "Bunun gibi katillerin bu dünyada yaşamaması gerekiyor. Nefes almaları bile hata. En ağır cezadan verdiler, sağ olsunlar. Ama ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Arkasındakileri de bulmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede oturan Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşler, 6 Mayıs gecesi köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'da yaşayan Hüseyin Sönmez olduğunu belirledi. Eve kamufle olup girerek binada 5 saat kalıp cinayetleri işledikten sonra çıkan Sönmez'in Ankara'ya döndüğü belirlendi. Ankara'da gözaltına alınan Hüseyin Sönmez, çocukların 5 yıl önce kaybolan babası Uğur Şimşek'e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti, çocukları kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'in 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı 'Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme', Umutcan Şimşek'e karşı da 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca, sanığın, 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', anne Ayşegül Şimşek'e karşı 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve kamuya karşı da '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından cezalandırılması ve iyi hal indiriminden de yararlanmaması talep edildi.

Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması görüldü. Sanık Hüseyin Sönmez tutuklu bulunduğu Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu'ndan, SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Öldürülen çocukların anneleri Ayşegül Şimşek ile avukatları salonda hazır bulundu. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da duruşmayı salonda takip etti.

'ASILMASINI İSTİYORUM'

Duruşmada söz alan çocukların annesi Ayşegül Şimşek, "Ben bir anneyim, asılmasını istiyorum. Halen suçunu inkar ediyor. Hangi insan bunu yapar. Orada utanmadan oturuyor. 2 çocuğu öldürmek için ne istiyordu. Paraysa isteseydi, evse aldı zaten. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Şimşek ailesinin avukatı Mehmet Ali Ada ise "Sivas'ın 100 yıllık geçmişinde herkesin içini sızlatan bir olay. Verilecek ceza ailenin acısını dindirmeyecek ama bundan sonra kimsenin bu tür şeyleri aklından geçirmemesi için önemli. Burada sanık hakkında verilecek kararın caydırıcılık ve ibret noktasında örnek olmasını arzu ediyoruz. Herhangi bir indirim yapılmamasını talep ediyoruz" dedi.

SANIK BERAAT TALEP ETTİ

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Hüseyin Sönmez ise yazılı savunmasını verdiğini ve suçsuz olduğunu, tuzağa düşürüldüğünü belirterek, "Şimşek ailesi çocukları ölmüş hala para peşinde koşuyor. Sözü edilen senet üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Senedi Uğur Şimşek'in doldurduğu tespit edilmiştir, sadece imzalar değişiktir. Senetleri imzalayan Uğur Şimşek'tir, Şimşek ailesinin tek derdi paradır. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

MAHKEME ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ, İNDİRİM UYGULANMADI

Bir önceki duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sönmez'i, Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşleri öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığa 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', anne Ayşegül Şimşek'e karşı 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve kamuya karşı da '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından toplamda 17,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezaları üst sınırdan verirken, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

'BUNUN GİBİ KATİLLERİN YAŞAMAMASI GEREKİR'

Duruşma sonunda Melisa ve Umutcan Şimşek'in kuzenleri ve arkadaşları, adliye önünde pankart açtı. Üzerinde çocuklarının fotoğraflarının bulunduğu tişört ile adliyeye gelen ve duruşma sonunda açıklama yapan Ayşegül Şimşek, adalete teşekkür etti. Şimşek, "İstediğimi verdiler. Sağ olsun. Herkes yanımda oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunun gibi katillerin bu dünyada yaşamaması gerekiyor. Nefes almaları bile hata. En ağır cezadan verdiler, sağ olsunlar. Ama ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Arkasındakileri de bulmak için elimden geleni yapacağım. Durmayacağım. Adalet istiyorum. Rahatladım. Çocuklarım geri gelmeyecek ama o pisliğin yüzünden annem şu anda acil durumda hastaneye yattı. Yani çocuklara kafayı taka taka acilleşti. Beyin kanaması geçirdi" dedi.

Sanığın son ana kadar cinayetleri reddettiğini ve arkasında başka birilerinin olduğunu düşündüğünü vurgulayan Şimşek, "Ben öyle düşünüyorum arkasında başka birileri daha var. Bir insan bu kadar rahat olamaz. Her şeyi tasarlamış, konuşması bile hep planlı konuşuyor. Hani bizi konuşturmuyor. Her şeyi zaten önceden biliyormuş. Benim hakkımda da biliyor. Nereden öğreniyor, nereden biliyor? Buna birileri yardım ediyor ki birileri diyor ki benim hakkımda herkesin hakkında her şeyi biliyor ve gereken ceza verildi. Adalete teşekkür ediyorum ama dahası var. Onun arkasındaki kimse çıksın ya kendi söylesin ya bu bir şekilde bulunacak. Henüz eşim de ortaya çıkmadı. Onun da peşinde olacağım. O çıkarsa çok şey aydınlanır. Ha benim çocuklarım geri gelmez. Allah belalarını versin. Aynı şeyi kendi başlarına gelsin. Başka bir şey demiyorum" diye konuştu.