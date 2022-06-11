Ankara'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 vatandaş ise kayıp - Haberler

Ankara, öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağışa teslim oldu. Kentte birçok ev ve iş yerini su basarken göle dönen caddelerde araçlar metrelerce sürüklendi. Altındağ Karapürçek Mahallesi'ndeki Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı.

YİĞİT'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sel sularına kapıldığı öğrenildi. Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.

KAYIP VATANDAŞIN ARACI BULUNDU

Hayatını kaybeden 1 vatandaşın ardından 1 kişi için de kayıp ihbarı yapıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kayıp ihbarı yapılan bir vatandaş için arama çalışmaları başlatıldığını duyurdu. Çataklı, "Ankara Altındağ'daki Tatlar Mahallesi'nde bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor." açıklamasında bulundu.

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kararan bulutlar nedeniyle kent bir süreliğine karanlığa büründü. Yağış sonrası suların yükselmesi üzerine bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Atakule ve etrafında bazı ağaçlar devrilirken, bu durum trafiği de olumsuz etkiledi. Dikmen, Keçiören, Etimesgut ve Balgat'ta da bazı ağaçlar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir binanın çatısı şiddetli rüzgarla önce karşı binaya çarptı, ardından yolda park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

1 KİŞİ SÜRÜKLENEN ARACIN ALTINDA KALDI

Genelkurmay Kavşağındaki alt geçidin suyla dolması üzerine bu yol trafiğe kapatıldı. Kazım Karabekir Caddesi'nin bir bölümünde de trafik kesildi. Mamak'ta su baskını yaşanan caddede sürüklenen aracın altında bir kişi kaldı. Yaralanan vatandaş çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.