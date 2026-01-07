Haberler

Ankara Valiliği: Emniyet Müdürlüğü'ne Ait Açık Otoparkta Başlayan Yangın Söndürülmüş Olup; Soğutma Çalışmaları Devam Etmektedir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait otoparkta çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu. Yangında can kaybı veya yaralanma yok, ancak bazı araç ve malzemeler hasar gördü.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri'nin yanında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait açık otoparkta çıkan yangına ilişkin, "Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında bir kısım araç ve malzeme hasarı dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Ankara Valiliği, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri'nin yanında bulunan alanda çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yenimahalle'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait açık otoparkta bir araçtan başlayan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldüğü, soğutma çalışmaları devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yangında bir kısım araç ve malzeme hasarı dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bulunmamaktadır. Yangının çıkış sebebi ve varsa sorumlularıyla ilgili teknik ve yasal araştırma/incelemeler sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı