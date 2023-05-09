Ankara'daki 'çekiçli cinayet' sanığına 26 yıl hapis

Ankara'da kahvehane işletmecisi Hasan Hüseyin Akkuş'un çekiçle öldürülmesine ilişkin davanın sanığı Volkan Aydın, "kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmek" suçundan "haksız tahrik indirimiyle" 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Volkan Aydın ile azmettirici olduğu iddia edilen, maktul Hasan Hüseyin Akkuş'un iş ortağı tutuksuz sanık Örsan Ceyhun Aslan ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanık ve taraf avukatlarına söz verdi.

Önceki beyanlarını yinelediklerini belirten sanıklar, suçsuz olduklarını savundu.

Taraf avukatlarının da beyanını alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı.

Buna göre sanık Volkan Aydın, "kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmek" suçundan ilk önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Bu eylemi haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezası 24 yıla indirildi. Ayrıca "iş yeri dokunulmazlığının ihlali"nden de 2 yıl daha hapisle cezalandırıldı.

Sanık Aydın hakkında her iki suçtan takdiri indirim uygulanmadı.

Volkan Aydın'ı, Hasan Hüseyin Akkuş'u öldürmesi için azmettirdiği iddia edilen iş ortağı tutuksuz sanık Örsan Ceyhun Aslan ise beraat etti.

Hükümle birlikte Volkan Aydın'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

İddialar

Esas hakkında mütalaaya göre, Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'ndeki kahvehaneyi ortak işleten Hasan Hüseyin Akkuş ile Örsan Ceyhun Aslan arasında 2 Ocak 2022'de iş yerinin devri konusunda tartışma yaşandı.

Bu esnada kahvehanede bulunan Volkan Aydın da tartışmaya dahil oldu ve Akkuş'a yumruk attı. Çevresindekilerin araya girmesinin ardından taraflar sakinleştirildi.

Olaydan bir gün sonra iş yerine gelen Aslan, kahvehanenin alt katındaki kanepede Akkuş'un cansız bedenini buldu.

Gözaltına alınan Aydın, cinayeti işlediğini kabul etti.

Esas hakkındaki görüşte, sanık Aydın'ın şu beyanına yer verildi:

"Gittiğimde kahvenin kapısı kilitli değildi. Sonra kahvenin alt katının ışıklarının yandığını fark ettim ve alt kata indiğimde Akkuş merdivenin alt tarafında merdivene paralel şekilde bulunan kanepenin üzerinde uyuyordu. Üst kata çıktım, kahvenin girişine göre sağ taraftaki sehpanın üzerinde ahşap saplı çekici gördüm. Çekici alarak alt kata indim, Hasan uyumaya devam ediyordu. Ona herhangi bir söylemde bulunmadan çekiçle kafasına 4-5 defa vurdum. İlk vurmuş olduğum çekiç darbesinde herhangi bir tepki ve karşılık vermedi. Kendisine duyduğum sinirden dolayı tekrar çekiçle vurdum. Çekici aldığım yere bıraktım ve kahvenin kapı iç kısmındaki anahtarı aldım, kahveyi dışarıdan kilitleyerek uzaklaştım."