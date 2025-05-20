Ankara'da Yerel Medya ve Gastronomi İçin İşbirliği Protokolleri İmzalandı

Ankara'da Yerel Medya ve Gastronomi İçin İşbirliği Protokolleri İmzalandı
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Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği arasında yerel medya kapasite geliştirme alanında eğitim programı ve geleneksel yemeklerin dijital kütüphanesi için işbirliği protokolleri imzalandı. Eğitimler Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği arasında "Kalkınma için Gazetecilik: Yerel Medya Kapasite Geliştirme" işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansı'ndaki protokol töreninde konuşan Ajans Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ankara'da yapılan işleri daha iyi anlatabilmek ve yerel medyayı güçlendirmek adına gazetecilere yönelik eğitim programı düzenleneceğini belirtti.

Başkentin taşralarındaki yerel gazetecilerle eğitime başlanacağını aktaran Kalkan, ilk etapta 20 kursiyere eğitim verileceğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da projenin parçası olmaktan mutluk duyduğunu dile getirerek, "Ankara'nın hem tanınırlığı hem bilinirliği hem de görünürlüğü adına çok ciddi protokol olacak." dedi.

Ünüvar, gazetecilerin kalkınmanın bir parçası olduğunu, kalkınmayı duyurarak daha da ileriye götüren aktif işlev gördüğünü vurguladı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel de kalkınma gazeteciliği noktasında ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını belirterek, eğitim programına destek vermekten şeref duyduklarını kaydetti.

Protokol çerçevesinde eğitimler, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ANKÜSEM) olacak ve eğitim sonrasında e-Devlet'ten onaylı sertifika verilecek.

"Geleneksel Ankara Yemekleri Dijital Kütüphanesi" işbirliği protokolü imzalandı

Öte yandan, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Üniversitesi ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında "Geleneksel Ankara Yemekleri Dijital Kütüphanesi" işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Necdet Ünüvar, Ankara'nın yemek açısından zengin mutfağa sahip olduğuna işaret ederek, Ankara'yı tanıtan böyle bir işin içinde olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya da saha araştırmalarını tamamladıklarını, 350'ye yakın ürün ve yemeği kentin ilçelerinde bulduklarını aktardı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da turizmde en kıymetli hususlardan bir tanesinin gastronomi olduğunu, bu anlamda şehirde çok ciddi gastronomi kültürü ve zenginliği bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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