Ankara'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

Kahramankazan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 335 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. İki kişi tutuklandı, bir şüpheli daha aranıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-İstanbul Otoyolu Akıncılar yol kontrol noktasında ticari bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, 335 bin sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 750 lira ele geçirildi. Araçta bulunan Z.K. ve A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında bir şüpheli daha aranıyor.

