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Ankara'da tarihi Ulus bölgesinde yenileme çalışmaları tamamlandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi Ulus bölgesinde yürüttüğü yenileme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Proje kapsamında kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajları yenilendi. Ayrıca, İngilizce ve Türkçe hazırlanan panolar da yerleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin kültürel değerlerini korumak için tarihi Ulus bölgesinin bazı caddelerinde yürüttüğü yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Daire Başkanlığınca kentin tarihi ve kültürel değerlerini korumak için Hükümet ve Anafartalar caddeleri ile Susam ve Çam sokaklarında yürütülen kentsel tasarım ve çevre düzenleme projesi tamamlandı.

İhale bedeli 14 milyon 979 bin lira olan proje kapsamında, kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajları yenilendi. Ayrıca, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bilgilenmesi açısından da belirli alanlara İngilizce ve Türkçe hazırlanan panolar yerleştirildi.

"Malzemeleri özel seçtik, projeyi özel hazırladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Hacı Bayram Meydanı girişindeki Hükümet Caddesi'nin başkent tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Anafartalar Caddesi'ne yeni bir kimlik kazandırdıklarını aktaran Ödemiş, şunları kaydetti:

"Hacı Bayram girişindeki Hükümet Caddesi düzenlemesini gerçekleştirdik. Burası hepimizin bildiği üzerine çok kötüydü, kaldırımlar düzensizdi. Gelen vatandaşlarımızın gerek ibadet sonrasında gerek öncesinde oturup dinlenebilecekleri oturma grupları düzgün alanlar yoktu. Hem tarihi merkezin UNESCO'nun geçici listesine dahil ettiği tarihi merkeze yarışır bir çevre düzenlemesi yapalım hem de burayı ziyarete gelen binlerce hemşerimizin burada rahatlıkla vakit geçirebilecekleri dinlenebilecekleri bir ortam yaratmak istedik.

Malzemeleri özel seçtik, projeyi özel hazırladık. Sit alanı olduğu için projemizi öncelikle Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na onaylattık. Onaya müteakiben de ihale çalışmasını da geçtiğimiz yıl tamamladık. Bu sene de tüm uygulama işlemlerini bitirmiş bulunuyoruz. Ayrıca alana İngilizce-Türkçe bilgilendirme levhalarını da yerleştirdik. Böylece Ankara'nın en önemli kültür turizmi bölgelerinden birisi olan Hacı Bayram girişindeki Hükümet Caddesi'ni de düzenlemiş olduk."

Kaynak: AA / Güncel

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