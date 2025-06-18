Ankara'da Su Krizi: Barajlarda Kritik Düşüş!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Ankara'daki barajların son durumuna ilişkin, "224 milyon metreküp su var ama hiç su gelmemiş gibi onu bölerseniz, yaklaşık olarak 170-180 gün civarında bizi götürebilecek su var gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Akçay, ASKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl Ankara'daki barajlara yılda ortalama 500 milyon metreküp su gelirken, bunun son 12 ayda 200 milyon metreküpe kadar düştüğünü söyledi.

Ankara'da günde 1 milyon 300 bin metreküp suyun barajlardan çekilip kullanıma sunulduğunu belirten Akçay, "224 milyon metreküp su var ama hiç su gelmemiş gibi onu bölerseniz, yaklaşık olarak 170-180 gün civarında bizi götürebilecek su var gibi görünüyor. Ama o da hiçbir su gelmezse, sadece rezervleri kullanırsak." dedi.

Akçay, barajlardaki ciddi düşüşü aralık ayında fark ettiklerini dile getirerek, buna karşı ilk önlemin Kesikköprü Barajı'ndan su alımını tam kapasiteye çıkarmak olduğunu ve bunun 5 aydır devam ettiğini kaydetti.

Mayısta ilgili kurumlarla yaptıkları toplantıda, su sıkıntısı için daha sert önlemler alınması gerektiğinin ortaya çıktığını aktaran Akçay, bunun üzerine bahçe ve çimlerin şebeke suyuyla sulanmasına karşı önlem almak için harekete geçtiklerini söyledi. Akçay, "İnsani tüketimi karşılayamadığınız bir noktada tutup siz bununla tarımsal sulama yaparsanız, sonra gelip bunun hesabını size doğal olarak sorarlar. Bizim içecek suyumuz yok, siz tarla suluyorsunuz. Biz de bunu da önlem olarak getirdik." diye konuştu.

Akçay, bulabildikleri bütün su kaynaklarını Ankaralıların hizmetine sunmak için çalıştıklarını belirterek, "İptal edilen bütün kuyuları tekrar canlandıracağız ve onları sisteme tekrar bağlayacağız. Bu çerçevede 20'den fazla kuyuyu Çubuk, Kahramankazan ve Akyurt'ta devreye alınmak suretiyle oradan baraj kullanımlarını minimize etmeye başladık. Çubuk Barajı'na verdiğimiz su miktarını artırmak için gerekli önlemleri aldık. İlçe merkezlerinde özellikle su kayıp kaçağını azaltmaya yönelik çalışmaları artırdık." bilgisini verdi.

Kent merkezindeki içme suyu hatlarının yarısının eski olduğunu ve bunun kayıp kaçağı artırdığını ifade eden Akçay, bu durumun çok ciddi maliyet ve çaba gerektirdiğinin altını çizdi.

"Barajlarımız dolduğu günde tamamen bu tarifeleri eski haline geri döndürürüz"

Akçay, Kesikköprü Barajı'ndan dördüncü hattın yapılmasının söz konusu olduğunu belirterek, bunun da orta vadede gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Su sıkıntısına kısa vadeli çözümün tasarruf olduğunu dile getiren Akçay, kademeli su tarifesindeki düzenlemeye ilişkin de şunları kaydetti:

"Suyun maliyetini, özellikle 15 metreküpün üzerinde tüketenler için yükseltelim ki belki bu arkadaşlar 'Çok pahalıya geliyor. Biz, bunu biraz az tüketelim' derler. O yüzden de yapılan son düzenlemenin temel amacı, çok fazla su tüketen su abonelerine lütfen daha fazla tüketmeyin. Hatta mümkünse azaltın tüketiminizi. Yüzde 84 ise tam tersine bunun 10 metreküpe kadar olanına dedik ki indirim yapalım. Bu yaptığımız düzenlemelerin temel amacı, az tüketeni teşvik etmek ve çok tüketeni tasarrufa yönlendirmek."

Akçay, tüketimin düşmesi temennisinde bulunarak, "Derdimiz, yarına biraz daha su kalabilmesi. İnşallah yağmurlar gelir, yağmur sezonunda tekrar barajlarımızın dolduğunu görürüz. Barajlarımız dolduğu günde tamamen bu tarifeleri eski haline geri döndürürüz." dedi.

Ankara'da ağustostan itibaren suların kesileceği iddialarına yönelik Akçay, "Ankara'daki abonelere suyun 5-6 ay yeteceği kadar rezervimiz var. Ağustosta su kesintisi uygulayabilmemiz için önümüzdeki iki ayda günde 110 milyon metreküp su harcamamız lazım. Tamamen temelsiz bir iddia." diye konuştu.

Akçay, kentte belirli saatlerde suların kesilmesi uygulamasının henüz gündemde olmadığını dile getirdi.