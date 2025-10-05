Haberler

Ankara'da Su Kesintisi: Yenimahalle'de Vatandaşlar Çeşmelerden Su Temin Ediyor

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan su kesintisi nedeniyle vatandaşlar, çevredeki çeşmelerden su alarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Kesikköprü hattındaki arıza sebebiyle 29 Eylül'den bu yana su kesintileri yaşanıyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, çevredeki çeşmelerden su temin ediyor.

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu kentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Kent genelindeki su kesintisinden etkilenen Yenimahalle ilçesindeki Yakacık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ise su ihtiyacını bölgedeki çeşmelerden karşılamaya çalışıyor.

Ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

"Suların bir an önce gelmesini istiyoruz"

Yakacık Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Erdem, AA muhabirine, bölgede yaklaşık 1 haftadır su sorunu yaşandığını söyledi.

Su alabilmek için sık sık çeşmeye geldiğini anlatan Erdem, "Bir haftadır çeşme ve hazır su ile idare ediyoruz. Geniş bir aile olduğumuz için sürekli su temin ediyoruz. Aracımız ile çeşmeye gelip su dolduruyoruz, içeceğimiz suları ise hazır alıyoruz. Çeşmeden aldığımız suları temizlik, bulaşık, çamaşır için kullanıyoruz. Çok mağduruz. Suların bir an önce gelmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesinden dün yapılan açıklamada, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası başlatılan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve bugünden itibaren bu hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
