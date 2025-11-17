Haberler

Ankara'da Sosyal Medyadan Silahlı Paylaşım Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Ankara'da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşımlar yapan 'Fotoroman çetesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan "Fotoroman çetesi"ne yönelik çalışma başlatıldı.

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan 9 şüpheli özel harekat timlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin "yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca" ve "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
