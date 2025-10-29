Ankara'da SOLOTÜRK eşliğinde 29 Ekim yürüyüşü

ANKARA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu eşliğinde TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni' yürüyüşü düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, TBMM ön bahçesinde Mehteran Birliği konseri düzenlendi. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. TBMM önünden, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Karma Bandosu'nun seslendirdiği marşlar eşliğinde asker ve sivil 37 farklı unsurun yer aldığı geçit töreninde görevli bulunan 4 bin kişilik kortej yürüyüşü başladı. Kortejin önünde gaziler yer alırken, lise öğrencileri de Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıdı.

TÜRK BAYRAKLARI İE KATILDILAR

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde; Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen sembolik bölükler yer aldı. Silahlı gösteri takımı, yürüyüş boyunca gösteri yaparken, yurt dışından gelen ve Türkiye'de eğitim gören öğrenciler de kendi ülkelerinin bayrakları ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. SOLOTÜRK ekibi de geçit törenine eşlik etmek üzere havalandı. SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu sırasında devam eden yürüyüşü, izlemeye gelen vatandaşlar, marşlara eşlik ederek askere ve polise sevgi gösterisinde bulundu. Kortej, eski Meclis önünde Mehteran Birliği ve Karma Bando marşları eşliğinde düzenlenen tören ile son buldu.

ANITKABİR ÜZERİNDE GÖSTERİ UÇUŞU

SOLOTÜRK F-16 gösteri ekibi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in üzerinde de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu, Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi. İzleyiciler, SOLOTÜRK gösterisini cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,