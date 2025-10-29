Haberler

Ankara'da SOLOTÜRK eşliğinde 29 Ekim yürüyüşü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da SOLOTÜRK eşliğinde 29 Ekim yürüyüşüANKARA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu eşliğinde TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni' yürüyüşü düzenlendi.

Ankara'da SOLOTÜRK eşliğinde 29 Ekim yürüyüşü

ANKARA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu eşliğinde TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni' yürüyüşü düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, TBMM ön bahçesinde Mehteran Birliği konseri düzenlendi. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. TBMM önünden, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Karma Bandosu'nun seslendirdiği marşlar eşliğinde asker ve sivil 37 farklı unsurun yer aldığı geçit töreninde görevli bulunan 4 bin kişilik kortej yürüyüşü başladı. Kortejin önünde gaziler yer alırken, lise öğrencileri de Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıdı.

TÜRK BAYRAKLARI İE KATILDILAR

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde; Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen sembolik bölükler yer aldı. Silahlı gösteri takımı, yürüyüş boyunca gösteri yaparken, yurt dışından gelen ve Türkiye'de eğitim gören öğrenciler de kendi ülkelerinin bayrakları ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. SOLOTÜRK ekibi de geçit törenine eşlik etmek üzere havalandı. SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu sırasında devam eden yürüyüşü, izlemeye gelen vatandaşlar, marşlara eşlik ederek askere ve polise sevgi gösterisinde bulundu. Kortej, eski Meclis önünde Mehteran Birliği ve Karma Bando marşları eşliğinde düzenlenen tören ile son buldu.

ANITKABİR ÜZERİNDE GÖSTERİ UÇUŞU

SOLOTÜRK F-16 gösteri ekibi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in üzerinde de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu, Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi. İzleyiciler, SOLOTÜRK gösterisini cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.