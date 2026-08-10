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Soğan Yüklü TIR'da 150 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Soğan Yüklü TIR'da 150 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Ankara'nın Haymana ilçesinde, İran plakalı soğan yüklü bir TIR'da düzenlenen operasyonda, soğan torbalarının içine gizlenmiş yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'nın Haymana ilçesinde soğan yüklü bir TIR'da yapılan aramada, torbalar içine zulalanmış yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Kentte polis ekipleri, ihbar üzerine İran plakalı ve soğan yüklü bir TIR'ı takibe aldı. Takip sonucunda Haymana ilçesine gelen TIR'ın soğanları indireceği depoya ulaşmasının ardından operasyon düzenlendi. TIR'da ekiplerin aramalarında, soğan torbalarının içine zulalanmış yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltın alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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