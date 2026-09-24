Ankara'da savcı cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıla kadar hapis istedi

ANKARA'da bir süre birlikte yaşadığı Gülhan Taş'ı (30) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Mehmet Say'ın (38) yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanığın 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, geçen yıl 8 Aralık'ta meydana geldi. Bir apart otelde çalışan Gülhan Taş, sabah işe gitmek için evden çıktığında, 2 yıl önce yaklaşık 3 ay birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı Mehmet Say'ın bıçaklı saldırısına uğradı. 21 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Gülhan Taş, ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Taş, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti, Mehmet Say tutuklandı.

İLK SALDIRI ARACIN İÇİNDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Mehmet Say'ın, Gülhan Taş'ın otomobilinin camını küçük bıçak yardımıyla kırdığı, bıçağın aracın içine düştüğü, Gülhan'ın araçtan inerek kaçmaya çalıştığı sırada yere düştüğü belirtildi. Say'ın bu sırada cebindeki daha büyük kesici aletle Taş'a saldırmaya ve yaralamaya başladığı aktarıldı. Mehmet Say'ın Gülhan Taş'ı yaraladıktan sonra 2'nci kez kesici aletle saldırdığı ve kaçtığı belirtildi. İddianamede; otopsi raporuna da yer verildi. Raporda, Gülhan Taş'ın vücudunda toplam 21 kesici ve delici alet yarası bulunduğu belirtildi. Savcılık, Mehmet Say hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Mala zarar verme' suçundan da 4 yıla kadar hapis talep etti.

'ŞAHIS KATLİAM YAPTI'

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 2'nci duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Say katıldı. Gülhan Taş'ın annesi Satı ve babası Bünyamin Taş ise, bulundukları Çorum'un Osmancık ilçesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Anne Satı Taş, sanık Mehmet Say'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bu adamdan 29 kez uzaklaştırma kararı almış. Kendine özel bıçak yaptırmış. Mehmet kızımı öldürdü" dedi. Baba Bünyamin Taş ise, "Katliam yaptı şahıs. Devlet en ağır cezayı vermeli" ifadelerini kullandı.

'BEN TASARLAYARAK ORAYA GİTMEDİM'

Sanık Mehmet Say ise savunmasında, "Ben Gülhan'la son kez konuşmaya gitmiştim. 1 saat 40 dakika mecburiyetten, fazladan onun çıkmasını bekledim. O bıçağı özel olarak yaptırmadım. İnternet sitelerinde yasal olarak satılan bıçaktır. 2024'te Gülhan bana barışmak için gelmişti. Ben tehdit alıyordum, tehditler yüzünden bıçak taşıdım. Yaptırdığı haberlerle beni rezil etti. Ben bu olayı tasarlayarak ya da planlayarak oraya gitmedim. Ben sevdiğim kadını öldürdüm. Ben kendimden daha çok sevdim onu. Onun yaptığı nankörlüktü. Ben onun için hayatımı değiştirmiştim. Televizyona çıktı tüm Türkiye'ye rezil etti beni. Ben tasarlayarak ve canavarca hisle hareket etmedim, konuşmaya gitmiştim" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Alınan beyanların ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanık ile Gülhan Taş arasında bir yıldan uzun süredir husumet bulunduğunu belirtti. Sanığın olay günü Taş'ın bulunduğu binanın önüne gittiğini ve yaklaşık 1 saat 40 dakika boyunca binadan çıkmasını beklediğini kaydeden savcı, soruşturma evrakına göre sanığın Gülhan Taş'ı sürekli rahatsız ettiğinin anlaşıldığını da ifade etti. Taş'ın sanık hakkında tehdit, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, mala zarar verme ve uyuşturucu konularında adli başvurularının bulunduğunu söyleyen savcı, sanığın 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Say'ın mevcut tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanık avukatlarının ek süre talebini kabul etti ve duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE DHA'YA ANLATMIŞTI

Gülhan Taş, hayatını kaybettiği saldırıdan önce 22 Eylül 2024'te DHA'ya verdiği röportajda, Mehmet Say'ın ısrarla kendisini takip edip tehdit ettiğini, birçok kez alınan uzaklaştırma kararına rağmen kendisine ulaşmaya çalıştığını anlatmıştı. Gülhan Taş, Mehmet Say'ın cep telefonu, saat, epilasyon cihazı, gözlük gibi pahalı hediyeler alıp, banka hesabına para göndererek kendisine ulaşmaya çalıştığını, ulaşamayınca da aldığı hediyeler için icra takibi başlatıp, hediyelerin toplam ücreti olan 130 bin lirayı geri ödemesi için ödeme emri gönderdiğini söylemişti.

PARA GÖNDERİP DEKONTLA MESAJLAR BIRAKTI

Gülhan Taş o dönem yaşadıklarını, "Uzak mesafe ilişkisiydi, 3 ay kadar sürdü. Ama kişinin normal olmayan davranışları sebebiyle sonlanmak zorunda kaldı. Ben istemediğim halde birçok hediye, birçok kez ısrarla banka hesabıma para gönderimi yapıyordu. Çok fazla cinsel içerikli konuşmalar üzerinde baskı kuruyordu. Ayrıca aramızdaki özel durumları arkadaşlarıma, yakın çevreme anlatmasından, paylaşmasından dolayı ilişkimi bitirdim. Beni tehdit etmeye devam etti. 'Azabım mazoşistliğimden daha beter olacak, tanrılarınız yardım bile edemeyecek' paylaşımı yapmış. Her yerden engelli olduğu halde bana mail yoluyla ulaşıyordu. Mailden ulaşamazsa hesabıma para gönderip açıklama kısımlarına mesajlar bırakıyordu. Barışma ümidiyle oturduğum siteye taşındı. Şu an koruma kararı çıkarttırdığım bir kişiyle aynı sitede yaşıyorum. ve sürekli benim kapımın önünden geçerek bana hala mesajlar atmaya devam ediyor" ifadeleriyle anlatmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı