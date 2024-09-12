Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi Paneli Gerçekleştirildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, "103. Yılında Sakarya'dan Büyük Taarruz'a" konulu panel gerçekleştirildi.

Polatlı Belediyesince 13 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Haşim Avcı, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve üyeleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ yönetiminde gerçekleştirilen panelde, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfi Yıldırım ve Emekli Albay öğretim görevlisi Doç. Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez, Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, savaş sürecinde Yunanistan ve İngiltere'nin tutumu konusunda katılımcıları bilgilendirdiler.

Panelde Sakarya Meydan Muharebesinin önemini anlatan Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, "Sakarya Zaferi gerçekleşmeseydi Büyük Taarruz olmayabilirdi. Birinci adım Sakarya zaferidir. İkinci adım ise 1 yıl sonra gerçekleşen Büyük Taarruz'dur. Çanakkale diriliştir, Sakarya bu milletin ayağa kalkığı yerdir." dedi.

Yunan tarafının Anadolu işgaline bakışını anlatan Prof. Dr. Seyfi Yıldırım da İngiliz'in maşası olan Yunan ordusunun 120 bin askerle Anadolu'ya çıktığını, Britanya İmparatorluğunun teknik ve teçhizatıyla donatıldığı, gerçekte Yunan ordusunun Türklerle mücadele gücünün olmadığını söyledi.

Savaşın bilançosunu rakamlarla veren emekli albay öğretim görevlisi Doç. Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez, subaylar savaşı yaşandığını, 39 bine yakın kayıp verildiğini ve Sakarya Savaşı'nın Yunan ordusunun savaşma arzu ve azmini kırdığını anlattı.

Oturumun moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ, milli mücadeleyi gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, özellikle kadınlar olmak üzere Anadolu insanını rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Allah bu millete düşman ayağı bastırmasın." ifadelerini kullandı.

Program sonunda panelistlere hediye takdimi yapıldı, hatıra fotoğrafı çekildi.