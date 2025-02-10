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Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

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Türkiye'de sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler son dönemde iyiden iyiye artarken korkutan bir gelişme de Ankara'da yaşandı. Başkent'te sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerinin sayısı 38'e yükselirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19 oldu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıklamıştı. Alınan bilgilere göre, sahte içkiden dolayı hayatını kaybeden sayısı 38'e yükseldi.

TUTUKLU SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı da 17'den 19'a yükseldi.

FİLYASYON EKİBİ KURULDU

Ayrıca, sahte içkiyi üreten ve tüketenlerin tespit edilmeye çalışıldığı soruşturmada filyasyon ekibinin kurulduğu da aktarıldı.

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıJokerAllame:

bir ülkede ölümler nasılsa halka verilen değer de o kadardir

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Haber YorumlarıGamze Ulgen:

Demekki neymiş alkol sağlığa zararlıymış. içme içme

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

evde erik rakısı yapan dayıları durdurun! içmeyin haram haram ! ama illa içerim diyen adam gibi bir yerden alsın ! kardeşim içki de biz mi öğretelim size tek numaranız bu onu da becerin ya elinizden birsey gelsin !!! ne olursa olsun memeleketin insanı ölmesin !!! islah olun düzelin ölmeuin ama biz düşman değiliz ! aynı ülkenin insanlarıyız Allah rahmet eylesin rabbim affetsin! bu içkiyi üreten satanlara lanet olsun

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Haber YorumlarıA. Erol:

tekellerin geç saatlere kadar açık kalması önlenmeli. tekel önlerinde suçlular ve gece suç işleyecek tipler toplanıyor. suç işleyenler de suçu işledikten sonra genellikle tekel bayisine gidiyorlar... tüm türkiyede durum bu! bol bol GBT yapılmalı tekel önlerinde....GEÇ SAATTE açık olan her yer uyuşturucu satıyor! %100

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Haber YorumlarıVatan Daş:

İnsanlar hayat pahalılığından böyle şeylere yöneliyor. Her geçen gün batırdıkları güzelim ülkemizin ne hale geldiğini görüyoruz

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Haber YorumlarıKara_kalem:

Bu ülkeyi öyle bir duruma getirdiniz ki Saçını evde eşi anası babası keser oldu Herkes kimyager yaptınız Artık insanlar neyi nasıl nerede kısıtlama yapacağını bulamıyor sigara tütün sarıyor 3 blok ülkeleri dahi hatta Afrika bile Türkiye den daha huzur ve refah içinde ülkeyi son 15 yılda yaşanmaz hale getirdiniz aileler bir birinden ayrıldı komşuluk bitti siyasileştirildi saygı sevgi değerler bitti 85 Milyonu 5 çeteye teslim oldu

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

En çok vergiyi alkolden alıyorlar bizden fazla içiyorlar.

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Haber YorumlarıAtes Görel:

savaşta bile bu kadar insan ölmüyor yazık bu insanlara

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Haber YorumlarıAydoğan Kalyoncu:

insna hayatı ile oynayanlara idam edilmesi konusunda yetkililerin adım atması gerekir cezalar caydırıcı olmalı

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Haber YorumlarıDağıstan:

Hem günah gerekçesi hem para hırsı , vergi vs sonunda normalini alamayanın başvurduğu kaçak yol. Sonuçta olan dar gelirliye. Dokunmayın akşamcının keyfine diyeceğim ama orayı da rahat bırakmıyorlar..

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