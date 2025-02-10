Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
Türkiye'de sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler son dönemde iyiden iyiye artarken korkutan bir gelişme de Ankara'da yaşandı. Başkent'te sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerinin sayısı 38'e yükselirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19 oldu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıklamıştı. Alınan bilgilere göre, sahte içkiden dolayı hayatını kaybeden sayısı 38'e yükseldi.
TUTUKLU SAYISI 19'A YÜKSELDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı da 17'den 19'a yükseldi.
FİLYASYON EKİBİ KURULDU
Ayrıca, sahte içkiyi üreten ve tüketenlerin tespit edilmeye çalışıldığı soruşturmada filyasyon ekibinin kurulduğu da aktarıldı.