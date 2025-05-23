Ankara'da Sahte E-İmza Operasyonu: 58 Kişi Gözaltında

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 33 kamu görevlisi adına sahte e-imza düzenlenerek kurum sistemlerine yetkisiz erişim sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 71 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca "Resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bayi ve ofisler aracılığıyla 33 kamu görevlisi adına sahte e-imza düzenleyerek kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağladığı ve bu yolla menfaat temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon, Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 60 şüpheli hakkında doğrudan, 11 şüpheli hakkında ise ikmalen işlem yapıldı. Toplamda 71 şüpheliye yönelik yürütülen operasyonda 58 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlenirken, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara'ya sevki sağlanırken, soruşturma sürüyor.