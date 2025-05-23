Ankara'da Sahte E-İmza Operasyonu: 58 Kişi Gözaltında

Ankara'da Sahte E-İmza Operasyonu: 58 Kişi Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 33 kamu görevlisi adına sahte e-imza düzenleyerek yetkisiz erişim sağladığı belirlenen 71 şüpheliden 58'i gözaltına alındı. Operasyon, 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 33 kamu görevlisi adına sahte e-imza düzenlenerek kurum sistemlerine yetkisiz erişim sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 71 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca "Resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bayi ve ofisler aracılığıyla 33 kamu görevlisi adına sahte e-imza düzenleyerek kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağladığı ve bu yolla menfaat temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon, Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 60 şüpheli hakkında doğrudan, 11 şüpheli hakkında ise ikmalen işlem yapıldı. Toplamda 71 şüpheliye yönelik yürütülen operasyonda 58 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlenirken, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara'ya sevki sağlanırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket

Erdoğan'ı tedirgin eden rakam: Böylesi ilk kez oluyor, bu bir felaket
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçti, iki yıllık husumet son buldu

Tekbirler eşliğinde altından geçtiler! Burada tek bir amaç var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti

İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye kaçtı, hayatı değişti
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

Minguzzi ailesine tehdit davasında 5 çocuk için karar verildi
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı

Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı

Savcılık'tan İmamoğlu talimatı! Toplu taşımada kullanılması yasaklandı
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu

Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.