Ankara'da sağanak devam ediyor! Bir yanda hortum çıktı, bir yanda araçlar mahsur kaldı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış bugün de devam etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Sincan ilçesindeki Belören Dağı mevkisinde ise hortum oluştu.

Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bazı sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Kazım Karabekir Caddesi'ndeki alt geçitte otomobilde mahsur kalan sürücü, belediye ekiplerince kurtarıldı. Sıhhiye'de de ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu tahliye etmek ve tıkanan mazgalları temizlemek için seferber oldu.

SİNCAN'DA HORTUM

Sincan ilçesindeki Belören Dağı mevkisinde ise hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.