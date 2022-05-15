Ankara'da sağanak yağış sonrası yolları su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da sağanak yağış sonrası yolları su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:

Yoğun sağanak yağış etkisine giren Türkiye'de şiddetli yağmur Ankara'da da etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur ve dolu sebebiyle E-90 karayolunu su bastı. Sürücüler büyük güçlük çekerken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Yurt genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar pek çok il ve ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Ankara'da ise Şereflikoçhisar ve Haymana ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini arttırarak devam etti.

SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Şereflikoçhisar'da yağmur sonrası E-90 karayolunu su bastı. Sürücüler, yolda biriken sulardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Haymana ilçesinde ise etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara'da sağanak yağış sonrası yolları su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Ankara'da sağanak yağış sonrası yolları su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Ankara'da sağanak yağış sonrası yolları su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Şereflikoçhisar, Haymana, Ankara, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title