Ankara'da sağanak yağış sonrası yolları su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Haberler

Ankara'da sağanak yağış sonrası yolları su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Yoğun sağanak yağış etkisine giren Türkiye'de şiddetli yağmur Ankara'da da etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur ve dolu sebebiyle E-90 karayolunu su bastı. Sürücüler büyük güçlük çekerken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Yurt genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar pek çok il ve ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Ankara'da ise Şereflikoçhisar ve Haymana ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini arttırarak devam etti.
SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Şereflikoçhisar'da yağmur sonrası E-90 karayolunu su bastı. Sürücüler, yolda biriken sulardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Haymana ilçesinde ise etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel