Ankara'da Sağanak Sel Felaketi: Evin Duvarı Yıkıldı, Araçlar Suya Kapıldı

1) ANKARA'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; EVİN ODA DUVARI YIKILDI, YOLLAR SUYLA DOLDU: O ANLAR KAMERADA

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Sürücüler ise su birikintileri yüzünden güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve ulaşım aksadı. Ayrıca bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız" dedi

SELDE ÇOK SAYIDA OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Yağış günlük yaşam olumsuz etkilenirken kent genelinde çok sayıda otomobilde hasar meydana geldi. Bazı binaların bodrum katını su basarken, kaldırımlar ve yollar zarar gördü. Sel anında Bademlik Mahallesi Itri Caddesinde ikamet eden görgü tanıklarından olan ve selde otomobili zarar gören Mehmet Kızıltoprak o anları anlattı. Kızıltoprak açıklamasında, yağmurun hafif bir şekilde başladığını ve geçen hafta olan yağış gibi kısa süreli olacağını düşündüğünü söyleyerek, "Camdan bakınca yukarıdan konteynerlerin gelmeye başladığını gördüm. Otomobilimi çekmek için aşağı indim. Az kalsın sele ben de kapılıyordum. Direğe tutundum, götüremedi. Ondan sonra araçlar kaymaya başladı. Birbirlerine çarptılar. Çok kötüydü, gerçekten çok kötüydü dedi.

ANKARA'da etkili olan sağanak sonrası bazı giriş ve bodrum katları su basarken, sel nedeniyle oda duvarı yıkılan evde mahsur kalan 3 kişinde 1'i yaralandı. Birçok araç selde sürüklenirken, evlerinde mahsur kalanlar ise vatandaşlar ile ekipler tarafından kurtarıldı.

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Keçiören ilçesinde saat 19.00 ile 20.00 arasında etkili olan yağmur, Adnan Menderes Mahallesi 1071'inci Sokak'ta su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle binaların giriş ve bodrum katlarını su basarken, sokakta park halinde bulunan birçok araç sürüklenerek zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekibi sevk edildi.

EVLERİ SU BASTI, MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Mahalle sakinleri, binalarda mahsur kalan vatandaşları ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Oturduğu apartmanda mahsur kalan yaşlı bir kadın, tekerlekli sandalye ile vatandaşların yardımıyla güvenli alana alındı. Bazı vatandaşlar ise su altına kalan sokaklardan kepçe ile tahliye edildi.

SEL NEDENİYLE ODANIN DUVARI YIKILDI

Gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak sele neden olurken, bodrum katta bulunan bir dairenin oda duvarı yıkıldı. İhbarla gelen AFAD ekipleri, evde mahsur kalan 1'i yaralı 3 kişiye ulaştı. Ekiplerin çalışmasıyla 3 kişi kurtarılırken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye ve itfaiye ekipleri daireye dolan suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri de bölgede inceleme yapıp, güvenlik önlemleri aldı.

'BİNA O KADAR SUYUN ALTINDA KALDI Kİ ARTIK YIKILACAK DİYE KORKUYORUZ'

Mahalle sakini, Berna Arslan, "Her sene binamızda duvarlar yıkılıyor, sular ikinci katımıza kadar giriyor ve elektriğimiz gidiyor. Her sene yardım istiyoruz. Burası gölet gibi, her taraftan su buraya toplanıyor. Hala korkuyorum, bina o kadar suyun altında kaldı ki artık yıkılacak diye korkuyoruz. 6 tane araç birbirine girdi, elektrik direği yıkıldı. Bizim duvarımız da ondan yıkıldı. Burada maddi hasar çok fazla" ifadelerini kullandı.

'BURAYI SENEDE BİR SEL GÖTÜRÜYOR'

Mahalle sakini, Murat Denemeci, saat 19.00 ile 20.00 sıralarında yağan şiddetli yağışın mahalleyi bu hale getirdiğini söyleyerek, "Yukardaki ana caddelerden gelen su buralara doldu. Caddedeki araçları da buraya yığdı. İki tane binanın elektrikleri yok. Herkes yemeğini dışarıda yedi. Ben dışarıdaydım. Binanın önüne geldiğimde karşıdakiler büyük tehlike altındaydı onları tahliye ettik. Burayı senede bir sel götürüyor. Her sene bu olay oluyor" dedi.