Ankara'da Orman Yangınlarına Karşı Açık Ateş Yasağı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 30 Eylül'e kadar orman ve yakın bölgelerde açık ateş yakılmasını yasakladı. Yasağa uymayanlara idari ve adli işlem yapılacak.

ANKARA'da, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler kapsamında, 30 Eylül'e kadar orman ile bu alanlara yakın bölgelerde açık ateş yakılması yasaklandı.

Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Başkent genelinde orman, mesire yerleri ve piknik alanlarında ocak, mangal, barbekü gibi düzeneklerle ateş yakılması yasaklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise yasağın doğayı korumak, orman yangınlarını önlemek ve olası can ile mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "ANFA Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Soğuksu Mesire Alanı, Mavi Göl Rekreasyon Alanı, Mogan Parkı, Kurtboğazı Barajı Mesire Alanı ve Karagöl Mesire Alanı'nda kurallara uymayan vatandaşlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari ve adli işlem başlatılacaktır. Vatandaşlarımızdan hassasiyetle kurallara uymaları beklenmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı

Faciadan sağ kurtulmayı başardı! Anlattıkları tüyler ürpertici
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal

Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış: Saldırı olasılığı güçlü ihtimal
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Cimbom'a bir dünya yıldızı daha
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.