Ankara'da orman şehidi Onarıcı ve Arslan için hatıra ormanı

ESKİŞEHİR'de 23 Temmuz'da çıkan orman yangınında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü İlker Onarıcı ve Bayram Eren Arslan anısına ayrı ayrı hatıra ormanları oluşturuldu.

Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırına sıçrayan yangına müdahale sırasında şehit olan aikido eğitmeni AKUT gönüllüsü İlker Onarıcı anısına Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu. Etkinliğe, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AKUT gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 500 çam fidanı dikilerek, 'Şehit İlker Onarıcı Hatıra Ormanı' oluşturuldu.

Şehidin kızı Rüzgar Onarıcı, "Babam çok merhametli bir insandı. Arama kurtarma konusunda kendisini adamıştı. Her türlü operasyona AKUT bünyesinde katılmıştı" dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Çetiner ise Onarıcı'nın Yeşil Vatanı korurken şehit düştüğünü hatırlatarak, ailesine taziyede bulundu.

'HER FİDANDA ONLARIN ADLARI YAŞAYACAK'

Aynı yangında şehit olan AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan için de Mamak ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu. Etkinliğe, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, AKUT gönüllüleri, vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 500 çam fidanı dikildi. Oluşturulan ormana 'Şehit Bayram Eren Arslan Hatıra Ormanı' ismi verildi.

Şehit Bayram Eren Arslan'ın babası Gürsel Arslan, orman oluşturma etkinliğinin yoğun bir katılımla gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yozgat, Afyonkarahisar ve Ankara Mamak'ta fidan dikmemiz için 4-5 tane yer verdiler bize. Yüzlerce fidanımızı toprakla buluşturduk. Bundan sonra onları yeşertmek ve büyütmek bizim görevimiz. Benim oğlum bunları yeşertmek için, bunları korumak için şehit oldu. Bundan sonra yeşeren her fidanda onların adları yaşayacak" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Mikail KARAMAN-Ali Oğulcan ARSLAN-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
