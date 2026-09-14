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Ankara'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

Ankara'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
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- Polis ekipleri, kent genelinde 150 noktada, 191 ekip ve 590 personelle denetim gerçekleştirdi Eğitim-öğretim yılı boyunca, 49 sabit okul polisi, 968 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 43 trafik ve 292 asayiş ekibi okul ve çevrelerinde görev yapacak

Ankara'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerinde çocukların korunmasına yönelik denetim yaptı.

Güvenlik güçlerince, önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında, çocukların güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelindeki okul ve çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Kent genelinde 150 noktada, 191 ekip ve 590 personelle denetim ve uygulama yapan polis ekipleri, okul çevrelerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı, araçları ve sürücüleri kontrol etti.

Helikopter ve dron destekli kontrollerin yapıldığı okul çevrelerindeki tedbirler kapsamında, Toplum Destekli Polis, Çevik Kuvvet, Trafik, Çocuk ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

Yüksek'ten ilkokul ziyareti

Denetimler kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Altındağ'daki Yenidoğan Polis Amca İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle İstiklal Marşı okuyan Yüksek, çocuklara hediyeler dağıttı.

Yüksek, okul ve çevrelerinde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Okullarda sıkı denetim

Çankaya Lisesi önünde polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. Ekipler, okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevresinde oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla denetim yaptı.

Okul servis araçlarını denetleyen trafik ekipleri de okul çevrelerindeki trafik akışına yönelik kontrolleri gerçekleştirdi, servis araçlarının ve sürücülerin mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

Kent genelinde eğitim-öğretim yılı boyunca, 49 sabit okul polisi, 968 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 43 trafik ve 292 asayiş ekibi okul ve çevrelerinde görev yapacak.

Jandarma ekipleri de sorumluluk sahasında denetimler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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