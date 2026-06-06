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Ortaokul öğrencileri atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdü

Ortaokul öğrencileri atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdü
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Ankara Sincan Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda 7 ve 8. sınıf öğrencileri, Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Şentürk Tosun rehberliğinde atık malzemeleri kullanarak ünlü ressam Vincent Van Gogh'un eserlerini 3 boyutlu sanat eserlerine dönüştürdü. 8 aylık çalışma sonucu 35 eser sergilendi.

ANKARA'da, Sincan Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri, Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Şentürk Tosun (43) ile atık malzemeleri kullanarak ünlü ressam Vincent Van Gogh'un eserlerini 3 boyutlu sanat eserine dönüştürdü.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Tosun, 'Görsel Sanatlar' dersi müfredatında yer alan 'Ressamlar' konusundan yola çıkarak proje hazırladı. Proje kapsamında öğrenciler, geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak Vincent Van Gogh'un eserlerini yeniden yorumladı. Öğrenciler, sanatçının hayatını drama etkinlikleriyle öğrenirken, eserlerini de 3 boyutlu çalışmalara dönüştürdü. 30 öğrencinin yürüttüğü projede öğrenciler eski yazı tahtaları, yumurta kolileri, kartonlar ve kullanılmayan çeşitli malzemelerden Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece', 'Ayçiçekleri' ve 'Badem Çiçeği' gibi eserlerini tasarlandı. 8 aylık çalışmayla ortaya çıkan 2 ve 3 boyutlu 35 eser, okulda açılan sergide sanatseverlerle buluştu.

'SORUMLULUK ALMAYI ÖĞRENDİLER'

Öğretmen Sinem Tosun, ünlü ressamın hayatını güçlü mesajlar ilettiği için seçtiğini söyleyerek, "Öğrencilerimle birlikte Van Gogh'un eserlerinden ilham alarak atık malzemeleri 3 boyutlu sanat eserleri haline dönüştürdük. Bu süreçte her bir öğrencim farklı bir görev ve sorumluluk aldı. Kimisi tasarım yaptı, kimisi dekor hazırladı, kimisi de yapıştırma işlemlerini yürüttü. Bir ekip olarak çalışıp sorumluluk almayı öğrendiler. Geri dönüşüm malzemeleri olarak da okulumuzun kullanılmayan yazı tahtalarını, eski materyallerimizi değerlendirdik. Böylelikle tüm malzemelerin kullanılabilirliğini, sürdürülebilirliğini ve sınırsız olduğunu da göstermek istedik. Atık malzemelerin nasıl sanata dönüşebileceğini öğrencilerime göstermek istedim" diye konuştu.

'SANAT, HAYAL KURMAYA YARDIMCI OLAN BİR ARAÇ'

Tosun, "Bir eğitimci olarak en büyük dileğim; gelecekte haberlerde suça sürüklenen çocukları değil, sanata, bilime ve üretime yönelen aydınlık çocukları görmek. Çünkü sanat, çocukların kendilerini ifade etmelerine, hayal kurmalarına ve hayata farklı pencerelerden bakmalarına yardımcı olan güçlü bir araçtır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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