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Ankara'da Müstehcenlik Operasyonu: Sixtiees Pub Kapatıldı

Ankara'da Müstehcenlik Operasyonu: Sixtiees Pub Kapatıldı
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Ankara'da geçen ay yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, Çankaya'daki 'Sixtiees Pub' isimli işletme kapatıldı. İşletmede cinsel amaçlı eğlenceler ve genel ahlaka aykırı eylemler tespit edildi. 25 Temmuz'da düzenlenen operasyonda işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanlar dahil 7 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. İşletme, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlarından kapatma cezası aldı.

ANKARA'da geçen ay yapılan müstehcenlik soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen ve 7 kişinin tutuklandığı 'Sixtiees Pub' isimli işletme hakkında kapatma kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen ay Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren 'Sixtiees Pub' isimli işletmede paylaşılan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Görüntülerin incelenmesi sonucunda; işletmede cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Temmuz'da söz konusu işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan işlemler sonucunda aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Söz konusu işletme hakkında 'fuhşa aracılık ve fuhşa yer temin etme' nedeniyle kapatılmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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