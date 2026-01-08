Haberler

Ankara'da "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı

Ankara'da 'Mukaddes Emanetler' sergisi açıldı
Güncelleme:
Ankara'da üç aylar vesilesiyle 'Mukaddes Emanetler' sergisinin açılışı, Altındağ Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı. Sergide, Hazreti Muhammed'in mukaddes emanetleri ile Kabe örtülerinin yer alması dikkat çekti.

Ankara'da üç aylar dolayısıyla "Mukaddes Emanetler" sergisinin açılışı yapıldı.

Altındağ Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Mukaddes Emanetler" sergisinin açılışı, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, mukaddes emanetlere olan saygılarının önemine işaret ederek, "Fahrettin Paşa o zor zamanlarda, o zor günlerde canını hiçe sayarak, 'Bize ne olursa olsun ama mukaddes emanetlere en ufak bir halel gelmesin' diyerek, büyük bir titizlikle ve kahramanlıkla onu İstanbul'a ulaştırmayı başarmış. Allah ondan razı olsun." dedi.

Serginin "bereketli" olması temennisinde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Ankaralı da burayı ziyaret eder. Ankara zaten bunlara çok aşina ve yakın duran bir topluluktur. Dolayısıyla buradaki rağbet ne kadar çok olursa olsun hiçbirimizi şaşırtmamalı. Çünkü Ankara öyle bir yer. Evliyalar şehri."

"Emanetlere sahip çıkmaya devam edeceğiz"

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da Hazreti Muhammed'in mukaddes emanetlerinin ve Kabe örtüsünün bu sergide olmasının önemini dile getirerek, "Ecdadımız çok önem vermiş bu işlere. Onun için biz de ecdadımızdan aldığımız mizaçla, getirdiğimiz o duyguyla inşallah o emanetlere sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bir aya yakın bir süre açık kalacak"

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de "Sergi, üç aylarda, ramazan başlamadan önce 3 gün 5 gün değil bir aya yakın bir süre açık kalacak. Çok sayıda Altındağlının ve başta kadınlar olmak üzere gözyaşlarıyla izleyeceği bir sergi olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

Sergide katkısı bulunan iş insanı Erol Güzel de, "Biz, Mukaddes Emanetler Ankara olarak Türkiye'nin bütün şehirlerinde, bir kuruş menfaat almaksızın seveni sevdiğiyle buluşturuyoruz. Yani aşıkları, yani Resulullah Efendimize olan aşkı, muhabbeti biz gittiğimiz her yerde buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Nal-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kabe örtüleri yer alıyor.

Sergi, 30 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
