Ankara'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
Gölbaşı ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Ankara Caddesi'nde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı.
Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, motosikletteki Yusuf Koç ve Efe Batuhan Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel