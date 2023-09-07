Ankara'da 'Künefe ve Kebap Festivali'

ANKARA'da düzenlenen Künefe ve Kebap Festivali'nde, Hatay başta olmak üzere, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana mutfağının yöresel lezzetleri görücüye çıktı.

ANKARA'da düzenlenen Künefe ve Kebap Festivali'nde, Hatay başta olmak üzere, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana mutfağının yöresel lezzetleri görücüye çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'dan gelen esnafa destek olmak amacıyla Ankara'daki ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 'Künefe ve Kebap Festivali' düzenlendi. 7-10 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan festivalde, 125 esnaf tezgah açıp ürünlerini satışa sundu. Festival kapsamında düzenlenen künefe yeme yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya katılan 8 kişi, tepsideki künefenin içine gizlenen gram altını bulmak için yarıştı. Gram altının sahibi Gizem Hamurcu oldu. Hamurcu, "Künefe sıcaktı ve çok güzeldi. Altınla beraber daha da güzel oldu" dedi. (DHA)