Ankara'da Konser Soruşturmasında 5 Kişi Tutuklandı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik yürütülen konser soruşturmasında 3 eski belediye çalışanı ile 2 organizasyon şirketi sahibi, 'Zimmet' ve 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' suçlarının niteliği ile kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamalarında kamu zararı oluştuğu iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmada, 4'ü eski 7 belediye çalışanı ile 6 organizasyon firması yetkilisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 eski belediye çalışanı ile 2 organizasyon firması yetkilisi toplam 5 kişi tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANMA GEREKÇELERİ

Şüphelilerin tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı. Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karara göre; eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve eski Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. Sahibi Onur Evren ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. Ortağı Selahattin Çelikkaya'nın üzerlerine atılı 'Zimmet', 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' suçlarının niteliği, atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunması, tespit olunan kamu zararı miktarı gözetilerek tutuklandı. Bilirkişi raporları, tanık beyanları ile dosya içerisinde bulunan bilgi, belge ve tutanakların kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller olduğu, bu aşamada tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu, adli kontrol tedbiri uygulanmasının yetersiz kalacağı vurgulandı.

Kararda diğer şüpheliler hakkında ise mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamı birlikte nazara alındığında ilerleyen aşamalarda suçun vasıf ve mahiyetinin şüpheliler lehine değişme ihtimali bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin sabit ikametgah sahibi olmaları da gözetilerek haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmasının yeterli ve ölçülü olacağı belirtildi.