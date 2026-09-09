Haberler

Ankara'da kayıp kişinin barajda cansız bedeni bulundu

Ankara'da kayıp kişinin barajda cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA'da önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Hakan Demirayak'ın (42), Çubuk Barajı'nda cansız bedenine ulaşıldı.

ANKARA'da önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Hakan Demirayak'ın (42), Çubuk Barajı'nda cansız bedenine ulaşıldı.

Hakan Demirayak, 7 Eylül'de hayatını kaybeden bir yakınının taziyesine gitmek için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları, durumu polise bildirdi. Demirayak'ın kullandığı 06 DGD 023 plakalı otomobilin aynı gün saat 18.59'da Ankara Çevre Yolu'ndan geçişi tespit edildi. Cep telefonunun açık olduğu belirlenen Hakan Demirayak, yapılan aramalara rağmen yanıt vermedi. Demirayak'ın cep telefonunun son olarak Çubuk Barajı çevresinde sinyal vermesi üzerine bölgede arama başlatıldı.

Hakan Demirayak'ın kullandığı otomobil, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Çubuk-1 Barajı Viyadüğü üzerinde, kapıları kilitli ve kaputu açık halde bulundu. Demirayak'ın baraja girmiş olabileceği değerlendirilerek sualtı arama çalışması başlatıldı. Dün akşam başlatılan arama çalışmalarına polis dalgıç ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri katıldı. Demirayak'ın cansız bedenine, aracına yaklaşık yaklaşık 350 metre uzaklıkta, su yüzeyinde ulaşıldı. Hakan Demirayak'ın cenazesi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boynunu “kütletmek” için gitti, hayatından oldu! Masör tutuklu

5 dakikalık masajın ardından korkunç son
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Kafede mide bulandıran olay! Tuvalete gizlenen telefon kayıt halindeyken bulundu

Kafenin tuvaletinde şoke eden düzenek! 22 dakikalık kayıt bulundu
Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

ABD'den Türkiye merkezli üç taşımacılık şirketine 'İran' yaptırımı

ABD'den Türkiye merkezli üç şirkete yaptırımı: Akıl almaz suçlamalar
DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız

Bazı gruplar bu iddiayı yaydı ama DMM'nin mesajı net: Tamamen asılsız
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor

Okullar açılmadan velilere kötü haber! Yeni tarife cep yakıyor