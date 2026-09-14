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Ankara'da ilk ders heyecanı

Ankara'da ilk ders heyecanı
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ANKARA'da, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler dersbaşı yaptı.

ANKARA'da, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Toygar Börekçi Ortaokulu'nda öğrenciler, sabah saatlerinde okula geldi. Öğrencilere ilk günlerinde velileri de eşlik etti. Okul bahçesinde sıra oluşturan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalan ilk ders ziliyle birlikte yeni eğitim öğretim yılına başladı.

İLK ARA TATİL 16 KASIM'DA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak. İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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