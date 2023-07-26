Ankara'da İki Yeni İtfaiye İstasyonu Hizmete Girecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ve Yenimahalle'de yapılan iki yeni itfaiye istasyonunun bu yıl içinde hizmete gireceğini açıkladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan istasyonlar, Tulumtaş ve Yuva mahallelerinde meydana gelebilecek olaylara daha hızlı ve etkin müdahale amacıyla inşa ediliyor. Böylece Ankara genelindeki itfaiye istasyonu sayısı 48'e çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ve Yenimahalle'de yapılan iki yeni itfaiye istasyonunun bu yıl içinde hizmete gireceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Fen İşleri Daire Başkanlığınca Gölbaşı Tulumtaş Mahallesi ve Yenimahalle Yuva Mahallesi'nde yapımı sürdürülen itfaiye istasyonları bu yıl içinde tamamlanacak.

Tulumtaş ve Yuva mahalleleri ve çevre bölgelerinde meydana gelebilecek olaylara daha hızlı ve etkin müdahale amacıyla yapılan istasyonların tamamlanmasıyla Ankara genelinde itfaiye istasyonu sayısı 48'e çıkacak.